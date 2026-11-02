Receta de milanesas de berenjenas a la napolitana, rápida y fácil

Las milanesas de berenjena a la napolitana son ideales para una comida familiar, especialmente cuando se buscan platos vegetarianos, económicos y rendidores. Esta versión al horno es una alternativa práctica para resolver un almuerzo o una cena sin carne.

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Se trata de rodajas de berenjena rebozadas con harina, huevo y pan rallado, cocidas al horno y cubiertas con salsa de tomate, mozzarella y un toque de orégano.

Receta de milanesas de berenjena a la napolitana

150 g de harina.

250 g de pan rallado.

300 g de salsa de tomate espesa.

300 g de mozzarella.

1 cebolla.

1 morrón rojo.

1 cucharada de perejil picado.

2 cucharadas de aceite.

1 cucharada de sal gruesa para quitar el amargor.

Sal fina y pimienta a gusto.

Orégano a gusto.

Cómo hacer milanesas de berenjena a la napolitana, paso a paso

Lavar las berenjenas y cortarlas a lo largo, en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor.

Acomodarlas en un colador, espolvorear con la sal gruesa y dejarlas reposar durante 15 minutos. Este paso ayuda a quitar parte del amargor y el exceso de líquido.

Enjuagar las berenjenas con agua fría y secarlas muy bien con papel de cocina.

Pasar cada rodaja por harina, luego por huevo batido con sal y pimienta, y finalmente por pan rallado. Para lograr una cubierta más crocante, repetir el paso de huevo y pan rallado.

Precalentar el horno a 220°C. Acomodar las berenjenas en una placa apenas aceitada, sin encimarlas.

Cocinar durante 10 minutos. Darlas vuelta y continuar la cocción durante 8 minutos, hasta que estén doradas.

Mientras se cocinan, cortar la cebolla y el morrón en tiras finas. Saltearlos en una sartén con el aceite durante 8 minutos, hasta que estén tiernos. Agregar el perejil y retirar del fuego.

Cubrir cada milanesa con una cucharada de salsa de tomate y parte del salteado de cebolla y morrón.

Agregar la mozzarella y espolvorear con orégano.

Llevar nuevamente al horno durante 5 minutos, hasta que el queso esté bien fundido. El horno debe estar fuerte para gratinar sin resecar la berenjena.

Servir calientes. Para mantener el rebozado crocante, colocar las milanesas sobre la placa sin encimarlas.