Budín de pan, la fórmula definitiva: una receta para que salga suave, húmedo y liviano

El budín de pan es el rey indiscutido de los postres caseros y una de las recetas más populares del recetario popular. Nacido originalmente como una fórmula de aprovechamiento para no desperdiciar el pan francés del día anterior, este clásico de bodegón logró conquistar todas las mesas familiares.

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Sin embargo, lograr que quede verdaderamente suave, húmedo y con esa textura cremosa que se deshace en la boca —evitando que resulte seco, gomoso o apelmazado— requiere conocer ciertos trucos clave que las abuelas guardaban con celo.

A continuación, te presentamos la guía paso a paso con las proporciones exactas, los secretos de cocción y los ingredientes precisos para preparar un budín de pan inolvidable.

Pan lactal o pan francés del día anterior: 300 gramos (se puede usar con o sin corteza; si usás pan francés, retirar el exceso de cáscara muy dura para un acabado más sedoso).

Azúcar blanca: 150 gramos.

Agua hirviendo: 3 cucharadas (clave para que el caramelo quede fluido y no se queme).

Paso a paso: la preparación perfecta

1. Elaboración del caramelo directo

En el mismo molde savarin (o en una cacerola pequeña si el molde no va al fuego), distribuí los 150 gramos de azúcar a fuego medio. Dejá que se funda lentamente sin revolver con cuchara para evitar que se cristalice; solo podés mover el molde con suave balanceo. Cuando tome un color dorado ámbar brillante, agregá las 3 cucharadas de agua hirviendo con mucho cuidado. Remové rápidamente para unificar y cubrí todo el fondo y las paredes del molde. Dejá enfriar a temperatura ambiente hasta que endurezca.

2. Hidratación del pan

Cortá el pan en cubos pequeños y colocalo en un bol amplio. Derramá el litro de leche entera tibia por encima. Presioná suavemente con una espátula para que todo el pan quede sumergido y dejalo reposar durante 20 a 30 minutos. El objetivo es que las migas absorban la mayor cantidad de líquido posible.

3. El batido y la integración

En un recipiente aparte, batí ligeramente los 5 huevos con los 200 gramos de azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura cítrica hasta romper la estructura de las yemas (no hace falta generar espuma). Incorporá este batido a la mezcla de pan y leche.

El truco de la textura: Si buscás un budín rústico "estilo bodegón" donde se noten los pedacitos de miga, pisá la mezcla con un pisapapas. Si preferís una consistencia ultra cremosa parecida a la de un flan casero, procesá todo con mixer o licuadora durante 1 minuto.

4. Cocción a baño María: la clave del éxito

Verté la mezcla dentro del molde acaramelado. Colocá el molde dentro de una asadera más grande con bordes altos. Agregá agua caliente en la asadera hasta cubrir la mitad de la altura del molde.

Llevá a horno precalentado a 160 °C (fuego bajo/medio) durante 55 a 65 minutos. Para saber si está listo, pinchá el centro con un palillo o cuchillo: debe salir limpio y firme.

5. Desmoldado impecable

Retirá del horno y dejá enfriar a temperatura ambiente. Llevá el budín a la heladera durante al menos 4 horas (lo ideal es de un día para el otro). Para desmoldar, pasá suavemente un cuchillo sin filo por los bordes y entibiá la base del molde durante 30 segundos sobre la hornalla encendida para aflojar el caramelo. Da vuelta sobre un plato hondo con un movimiento firme.

Consejos para servir y deslumbrar

Serví cada porción acompañada por una generosa cucharada de dulce de leche repostero y un copo de crema batida apenas azucarada. ¡Un manjar irresistible que nunca falla!