La pasta viral de 2 ingredientes que se hace sin máquina y sorprende por su forma

Una zanahoria puede terminar convertida en una pasta casera completamente distinta a los clásicos tallarines o ñoquis. Los llamados “fideos botón” de zanahoria se transformaron en una de las recetas virales del momento por una combinación difícil de ignorar: llevan solamente dos ingredientes, no necesitan máquina para pasta y su particular forma redonda hace que el plato sea especialmente atractivo para compartir en redes sociales.

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La preparación se popularizó después de que un video del creador gastronómico Dan Dumbrell consiguiera decenas de millones de reproducciones en Instagram . El resultado son pequeños discos naranjas, brillantes y con una textura elástica y ligeramente gomosa, similar a la del mochi, que después pueden combinarse prácticamente con cualquier salsa.

El secreto está en mezclar zanahoria cocida todavía caliente con harina de arroz glutinoso . Este último ingrediente es fundamental: no se trata de harina de arroz convencional y es precisamente lo que permite conseguir la textura flexible y elástica que distingue a esta pasta.

Para acompañarlos se puede utilizar una salsa simple de ajo, aceite, salsa de soja y un toque de ají o chile. Otra opción más cercana a los sabores habituales es servirlos con manteca y queso, salsa de tomate o incluso una preparación cremosa.

Cómo hacer los fideos botón de zanahoria

Primero hay que pelar las zanahorias, cortarlas en rodajas y hervirlas hasta que estén completamente tiernas. Una vez cocidas, se escurren y se pisan o procesan mientras todavía están calientes hasta obtener un puré lo más uniforme posible.

Sobre ese puré se incorporan inicialmente unos 200 gramos de harina de arroz glutinoso. Se mezcla y amasa hasta conseguir una preparación lisa, flexible y que no se pegue en las manos. Si continúa demasiado húmeda, se agrega harina poco a poco hasta alcanzar la consistencia adecuada.

Después llega la parte que volvió reconocible a la receta: se toman pequeñas cantidades de masa, se forman bolitas y se presiona el centro con un dedo para conseguir una especie de pequeño botón. No es necesario que todos queden exactamente iguales y pueden prepararse con anticipación antes de llevarlos al agua.

La cocción también es rápida. Los botones se colocan en abundante agua hirviendo y, cuando comienzan a flotar, se dejan aproximadamente 30 segundos adicionales antes de retirarlos. Todo el proceso de cocción suele demandar alrededor de tres minutos.

El truco para que realmente queden bien

Aunque la receta parece extremadamente sencilla, hay un detalle que puede cambiar completamente el resultado. La harina debe ser de arroz glutinoso, utilizada habitualmente en preparaciones asiáticas como el mochi. Si se reemplaza por harina común o incluso por harina de arroz tradicional, la textura cambia y el resultado se acerca más a un ñoqui que al fideo elástico que se hizo viral.

También conviene incorporar la harina cuando el puré de zanahoria todavía está caliente. Esto facilita que la masa quede homogénea y pueda moldearse sin romperse ni pegarse excesivamente en las manos.

También se pueden hacer rosas, violetas o amarillos

Uno de los puntos que convierte a esta receta en una buena opción para experimentar es que la zanahoria puede reemplazarse por otros vegetales siguiendo una técnica similar. Con remolacha se consiguen botones de un intenso color rosado o violeta; con calabaza quedan amarillos o anaranjados, y también pueden prepararse con batata o papa.

Eso permite incluso preparar varios colores y servirlos juntos en un mismo plato, una presentación diferente que explica buena parte de su éxito visual en redes. La salsa, además, puede adaptarse completamente al gusto de cada persona.

Con solo dos ingredientes para la masa, unos minutos de cocción y sin necesidad de comprar una máquina de pasta, los fideos botón de zanahoria lograron convertir una verdura cotidiana en una de las recetas más llamativas que circulan actualmente por las redes.