Cómo hacer las auténticas sopaipillas esponjosas para los días de lluvia

No hay tradición más arraigada en la región de Cuyo que preparar sopaipillas o tortas fritas cuando el cielo se nubla o cae la lluvia. Aunque parecen muy simples, lograr esa masa dorada por fuera, aireada por dentro y que no resulte pesada tiene sus secretos transmitidos de generación en generación. Con ingredientes sencillos y muy económicos, esta receta garantiza un resultado perfecto para la merienda.