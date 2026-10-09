    • 9 de octubre de 2026 - 12:36

    200 gramos de galletitas, 2 bananas y 200 gramos de chocolate: receta de tarta de banana y chocolate sin horno

    Lo mejor de esta receta es que requiere solo 5 ingredientes principales y algunos pasos sencillos.

    Receta de tarta de banana y chocolate sin horno

    Receta de tarta de banana y chocolate sin horno

    Foto:

    Por Rita Suarez

    Tarta de banana y chocolate sin horno, una opción ideal para sorprender con un postre casero. Se prepara con una base de galletitas trituradas y una capa de chocolate y crema, sin necesidad de prender el horno.

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    Lo mejor de esta receta es que requiere solo 5 ingredientes principales y algunos pasos sencillos. Además, es una alternativa práctica para los días de calor o cuando se busca preparar algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

    La base se prepara con galletitas trituradas y manteca derretida. La mezcla se coloca en un molde y se lleva a la heladera hasta que toma consistencia. Después se agregan las bananas en rodajas y, por encima, una capa de chocolate y crema.

    Ingredientes

    • 200 g de galletitas de vainilla o chocolate
    • 100 g de manteca derretida
    • 2 bananas maduras
    • 200 g de chocolate, amargo o con leche
    • 100 ml de crema de leche

    Preparación paso a paso

    • Triturá las galletitas hasta obtener un polvo fino y mezclalas con la manteca derretida.
    • Colocá la preparación en un molde y presioná bien para formar una base uniforme. Llevá a la heladera durante 1 hora o más.
    • Cortá las bananas en rodajas y distribuilas sobre la base de galletitas.
    • Derretí el chocolate junto con la crema de leche en una cacerola a fuego bajo. Revolvé hasta obtener una mezcla suave.
    • Volcá el chocolate sobre las bananas y llevá nuevamente la tarta a la heladera durante 2 horas.

    Cómo personalizar la tarta de banana y chocolate

    Esta preparación también permite adaptar algunos ingredientes según el gusto de cada persona. Se pueden elegir galletitas de vainilla o chocolate para la base y utilizar chocolate amargo o con leche.

    También es posible incorporar almendras o nueces para sumar un toque crocante. Para darle otro sabor al chocolate, se puede agregar un poco de esencia de vainilla o licor de naranja.

    La clave es respetar los tiempos de frío para que la base quede firme y la cobertura de chocolate tome consistencia antes de servir.

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