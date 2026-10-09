200 gramos de galletitas, 2 bananas y 200 gramos de chocolate: receta de tarta de banana y chocolate sin horno

Tarta de banana y chocolate sin horno, una opción ideal para sorprender con un postre casero. Se prepara con una base de galletitas trituradas y una capa de chocolate y crema, sin necesidad de prender el horno.
Lo mejor de esta receta es que requiere solo 5 ingredientes principales y algunos pasos sencillos.
Tarta de banana y chocolate sin horno, una opción ideal para sorprender con un postre casero. Se prepara con una base de galletitas trituradas y una capa de chocolate y crema, sin necesidad de prender el horno.
Lo mejor de esta receta es que requiere solo 5 ingredientes principales y algunos pasos sencillos. Además, es una alternativa práctica para los días de calor o cuando se busca preparar algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
La base se prepara con galletitas trituradas y manteca derretida. La mezcla se coloca en un molde y se lleva a la heladera hasta que toma consistencia. Después se agregan las bananas en rodajas y, por encima, una capa de chocolate y crema.
Esta preparación también permite adaptar algunos ingredientes según el gusto de cada persona. Se pueden elegir galletitas de vainilla o chocolate para la base y utilizar chocolate amargo o con leche.
También es posible incorporar almendras o nueces para sumar un toque crocante. Para darle otro sabor al chocolate, se puede agregar un poco de esencia de vainilla o licor de naranja.
La clave es respetar los tiempos de frío para que la base quede firme y la cobertura de chocolate tome consistencia antes de servir.