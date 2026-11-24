La pechuga de pollo es el corte estrella de las dietas saludables y las comidas rápidas de la semana por su bajo contenido graso y alto aporte proteico. Sin embargo, su gran punto débil es lo rápido que se reseca: bastan dos minutos de más en la plancha o el horno para que quede fibrosa, estropajosa y difícil de tragar. Para evitar este desenlace sin recurrir a salsas pesadas ni litros de aceite, los restaurantes utilizan la técnica de la salmuera rápida.
Cómo el agua salada blinda los jugos de la carne
Al ser un músculo sumamente magro, la pechuga carece de grasa intramuscular que la mantenga húmeda frente al calor intenso. Cuando sumergís el pollo en una mezcla de agua y sal antes de cocinarlo, el sodio altera ligeramente la estructura de las proteínas musculares, permitiéndoles absorber humedad y retenerla con fuerza durante la cocción. De esta forma, la carne pierde mucha menos agua al dorarse.
Paso a paso para preparar una salmuera infalible
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La proporción justa: disolvé 2 cucharadas colmadas de sal gruesa o entrefina en 1 litro de agua fría (podés sumar una cucharada de azúcar, granos de pimienta o una hoja de laurel para perfumar, aunque no es obligatorio).
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El tiempo exacto de remojo: sumergí las pechugas enteras o fileteadas en el bol, tapalo y llevalo a la heladera entre 30 minutos y 2 horas como máximo (no las dejes de un día para otro o quedarán demasiado saladas).
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Secar antes de sellar: retirá el pollo del agua, enjuagalo brevemente bajo la canilla si usaste mucha sal y secalo por completo con papel absorbente antes de llevarlo a la sartén caliente. No agregues sal extra al cocinar.
El golpe final que marca la diferencia
Cociná la pechuga a fuego medio-alto unos minutos por lado hasta dorar y, apenas la saques de la plancha, dejala reposar 5 minutos sobre una tabla antes de cortarla. Si la cortás recién salida del fuego, todos los jugos internos escaparán sobre el plato.