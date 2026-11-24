Sumergir el corte en agua con sal durante media hora antes de cocinarlo retiene la humedad interna incluso si te pasás de cocción.

La pechuga de pollo es el corte estrella de las dietas saludables y las comidas rápidas de la semana por su bajo contenido graso y alto aporte proteico. Sin embargo, su gran punto débil es lo rápido que se reseca: bastan dos minutos de más en la plancha o el horno para que quede fibrosa, estropajosa y difícil de tragar. Para evitar este desenlace sin recurrir a salsas pesadas ni litros de aceite, los restaurantes utilizan la técnica de la salmuera rápida.

Cómo el agua salada blinda los jugos de la carne Al ser un músculo sumamente magro, la pechuga carece de grasa intramuscular que la mantenga húmeda frente al calor intenso. Cuando sumergís el pollo en una mezcla de agua y sal antes de cocinarlo, el sodio altera ligeramente la estructura de las proteínas musculares, permitiéndoles absorber humedad y retenerla con fuerza durante la cocción. De esta forma, la carne pierde mucha menos agua al dorarse.