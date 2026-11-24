Más allá de la calidad de la carne o el pan rallado, pequeños descuidos previos a la fritura arruinan la crocancia y generan burbujas de aire.

Pocas comidas despiertan tanto fanatismo en la mesa argentina como una buena milanesa bien crocante y dorada. Sin embargo, es muy común morder una porción y encontrarse con que toda la costra de pan rallado se desprendió de la carne formando una bolsa hueca y aceitosa. Aunque muchos culpan al tipo de corte o a la marca del pan rallado, los cocineros coinciden en que el problema se origina antes de que la milanesa toque el aceite.

Humedad atrapada y falta de reposo: los verdaderos culpables Cuando pasás el bife directo del paquete al huevo batido y de ahí al pan rallado para mandarlo inmediatamente a la sartén caliente, la humedad propia de la carne y el exceso de líquido del huevo quedan atrapados debajo del rebozado. Al entrar en contacto con el aceite a 180°C, esa agua se convierte en vapor de golpe, empuja el pan rallado hacia afuera y despega la cobertura.