Pocas comidas despiertan tanto fanatismo en la mesa argentina como una buena milanesa bien crocante y dorada. Sin embargo, es muy común morder una porción y encontrarse con que toda la costra de pan rallado se desprendió de la carne formando una bolsa hueca y aceitosa. Aunque muchos culpan al tipo de corte o a la marca del pan rallado, los cocineros coinciden en que el problema se origina antes de que la milanesa toque el aceite.
Humedad atrapada y falta de reposo: los verdaderos culpables
Cuando pasás el bife directo del paquete al huevo batido y de ahí al pan rallado para mandarlo inmediatamente a la sartén caliente, la humedad propia de la carne y el exceso de líquido del huevo quedan atrapados debajo del rebozado. Al entrar en contacto con el aceite a 180°C, esa agua se convierte en vapor de golpe, empuja el pan rallado hacia afuera y despega la cobertura.
Los cuatro pasos infalibles para un empanado blindado
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Secar la carne primero: antes de empezar, apoyá los bifes entre dos hojas de papel de cocina para absorber el exceso de líquido superficial. Si la carne está seca, la harina o el huevo se aferran mucho mejor.
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Presionar con firmeza: al apoyar la carne sobre el pan rallado, presioná con la palma de la mano abierta de ambos lados. No tengas miedo de hacer fuerza para incrustar el pan en el huevo.
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El golpe de frío obligatorio: una vez empanadas, acomodalas en una fuente separadas por separadores y llevalas a la heladera al menos 30 minutos antes de cocinarlas. El frío solidifica la unión entre el huevo y el pan rallado.
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Aceite bien caliente y sin amontonar: si ponés muchas milanesas juntas en aceite tibio, la temperatura cae y el rebozado absorbe grasa en lugar de sellarse al instante.
El toque extra de los bodegones
Sumar una cucharada de maicena o harina común mezclada directamente con el pan rallado ayuda a absorber la humedad residual durante la fritura, logrando una cobertura mucho más pareja, dorada y crujiente incluso si las cocinás al horno.