Suave, aireada y con una textura tan liviana que literalmente se deshace en la boca. La torta nube (también conocida en la pastelería japonesa como cotton cheesecake o pastel esponja) se consolidó como uno de los fenómenos gastronómicos más replicados en las redes sociales gracias a una fórmula minimalista: requiere apenas tres ingredientes básicos , no lleva harina ni manteca y ofrece un resultado digno de confitería sin necesidad de técnicas complejas.

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El secreto de esta preparación radica en la incorporación de aire mediante el batido de las claras y una cocción suave a baño María, lo que permite obtener una miga húmeda, elástica y sumamente esponjosa sin recurrir a polvos leudantes.

Para preparar un molde redondo de unos 15 a 18 centímetros de diámetro (ideal para 6 porciones) se necesita contar con todos los elementos a temperatura ambiente antes de comenzar:

1. Preparar la base y el horno: Precalentar el horno a 170 °C. Forrar la base y los bordes de un molde redondo desmontable con papel manteca apenas enmantecado o aceitado para evitar que la preparación se adhiera. Si el molde es desmontable, conviene envolver su exterior con papel aluminio para impedir que ingrese agua durante el baño María.

120 gramos de chocolate blanco de buena calidad para repostería (también puede reemplazarse por chocolate semiamargo si se busca un perfil más intenso).

2. Fundir el chocolate y unir con el queso: Trozar el chocolate blanco y derretirlo a baño María o en el microondas en intervalos cortos de 20 segundos, revolviendo cada vez para que no se queme. Una vez fundido y tibio, incorporar el queso crema a temperatura ambiente y mezclar con espátula o batidor de mano hasta lograr una crema lisa y sin grumos.

3. Sumar las yemas: Añadir las tres yemas de a una a la mezcla de chocolate y queso, integrando bien hasta obtener una emulsión homogénea y brillante. Reservar.

4. Batir las claras a punto nieve: En un bol completamente limpio y seco, batir las tres claras con batidora eléctrica hasta alcanzar un punto nieve firme, que forme picos estables al levantar las varillas. Este paso es fundamental, ya que el aire atrapado en las claras será el único responsable de darle volumen a la torta.

5. Integrar con movimientos envolventes: Incorporar un tercio de las claras batidas a la preparación de chocolate para equiparar densidades. Luego, agregar el resto en dos tandas utilizando una espátula de goma y realizando movimientos suaves desde abajo hacia arriba, cuidando de no bajar el batido.

6. Horneado a baño María: Volcar la mezcla en el molde preparado y dar dos golpecitos suaves sobre la mesada para eliminar burbujas grandes de aire. Colocar el molde dentro de una fuente más grande con agua caliente (hasta cubrir unos dos centímetros de altura). Cocinar a 170 °C durante 15 minutos, bajar luego la temperatura a 160 °C y hornear otros 15 minutos. Finalmente, apagar el horno y dejar la torta adentro con la puerta cerrada durante 15 minutos más para evitar cambios bruscos de temperatura que la hagan hundirse.

Consejos para servir

Una vez retirada del horno, se debe dejar enfriar por completo a temperatura ambiente antes de desmoldar y retirar el papel manteca. Si bien puede disfrutarse tibia, gana mucha más consistencia tras pasar un par de horas en la heladera. Para la presentación final, basta con espolvorear un poco de azúcar impalpable por encima o acompañarla con frutos rojos frescos, cuya acidez equilibra el dulzor del chocolate blanco.