El pan de queso a la sartén es un pan casero relleno de trozos de queso derretido, que se cocina de un lado y del otro sobre una sartén tapada, sin pisar el horno. Por fuera queda dorado y crocante; por dentro, tierno, con hilos de queso en cada bocado. La receta.
Es la salvada perfecta cuando el horno está ocupado, no hay gas suficiente o simplemente faltan ganas de esperar 40 minutos. En 25 minutos tenés un pan recién hecho, calentito, ideal para acompañar los mates de la tarde.
Receta de pan de queso a la sartén
Se trata de una masa básica de harina, huevo y leche, a la que se le suma queso en cubos y se cocina en discos sobre una sartén caliente. La cocción con tapa es clave: genera el efecto horno necesario para que el pan se cocine parejo por dentro sin quemarse por fuera.