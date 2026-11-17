Una alternativa ideal para quienes buscan una opción liviana, nutritiva y con una receta de pocos pasos para resolver una comida completa.

Cuando hay poco tiempo y ganas de comer algo casero, un morrón relleno resuelve la mesa con muy pocos ingredientes. El dulzor del morrón asado combina muy bien con el pollo, la cebolla y las verduras salteadas. La receta.

Es una preparación práctica para el almuerzo o la cena, especialmente cuando queda pollo cocido en la heladera. También permite aprovechar verduras disponibles y adaptar el relleno según el gusto de cada familia.

Receta de morrón relleno con pollo y verduras Se trata de mitades de morrón rellenas con pollo cocido, cebolla, zanahoria, zucchini y choclo. La preparación se termina en el horno hasta que el morrón queda tierno y el relleno, bien caliente.

Tiempo de preparación