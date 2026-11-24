Prepará el horno y el molde: Encendé el horno a 170 °C–180 °C (moderado) con anticipación. Enmantecá y enhariná el molde (o forrá la base con papel manteca) para que desmolde sin romperse.

Batí huevos y azúcar a punto letra: Colocá los huevos y el azúcar en un bol limpio y seco. Batí con batidora eléctrica durante unos 6 a 8 minutos hasta que la mezcla triplique su volumen, se vea pálida y cremosa y, al levantar el batidor, puedas dibujar una letra o cinta que se mantenga unos segundos antes de hundirse.

Perfumá y sumá el toque de humedad: Incorporá la esencia de vainilla (y el aceite o manteca tibia, si decidiste sumarlos) con movimientos suaves para no perder aire.

Tamizá e integrá la harina en partes: Agregá la harina en dos o tres tandas, tamizándola por encima. Mezclá con espátula o cuchara con movimientos envolventes —de abajo hacia arriba y girando el bol—, sin batir de más.