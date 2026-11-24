Pocas cosas despiertan tanta nostalgia como el aroma de un bizcochuelo casero saliendo del horno en una tarde tranquila. Es esa base noble, versátil y reconfortante que sirve tanto para acompañar unos mates o un café con leche como para rellenar y convertir en torta de cumpleaños.
Sin embargo, lograr que quede realmente alto, aireado y húmedo —sin que se baje en el centro ni quede seco— suele generar más de un dolor de cabeza en la cocina.
Esta nueva receta de bizcochuelo casero está pensada para resolver esos problemas clásicos con pasos claros, proporciones equilibradas y trucos sencillos que marcan la diferencia desde el primer batido.
Ingredientes del bizcochuelo casero
Para un molde redondo de 22 a 24 cm de diámetro (rinde unas 8 a 10 porciones):
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4 huevos grandes (a temperatura ambiente; si son chicos, conviene usar 5).
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200 g de azúcar común (o azúcar rubia si buscás un tono más tostado y sabor acaramelado).
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200 g de harina leudante (si usás harina 0000 común, agregá 2 cucharaditas colmadas de polvo para hornear y una pizca de sal).
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1 cucharada de esencia de vainilla de buena calidad (o ralladura de 1 limón o naranja para darle frescura cítrica).
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3 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz) o 50 g de manteca derretida y tibia, opcional para sumar humedad extra a la miga.
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Manteca y harina extra para preparar el molde.
Cómo preparar el paso a paso sin que se baje
El secreto de un bizcochuelo esponjoso está en incorporar aire al batido inicial y cuidar esas burbujas cuando entra la harina.