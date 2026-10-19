Cómo hacer bizcochuelo marmolado de vainilla y cacao usando la taza como medida

Una torta esponjosa e ideal para la merienda que no requiere balanza ni ingredientes complicados.

Pocas cosas hay más reconfortantes para acompañar el mate o el té de la tarde que una porción de bizcochuelo casero recién horneado.

Sin embargo, andar sacando la balanza de cocina y calcular gramos exactos desanima a cualquiera. Con el famoso método de la taza como unidad de medida, podés elaborar un bizcochuelo marmolado alto, húmedo y súper vistoso con la garantía de que va a crecer parejo.

La regla del batido para lograr máxima esponjosidad El secreto de un bizcochuelo alto no está solo en el polvo de hornear, sino en incorporar aire a la mezcla inicial. Batir muy bien los huevos con el azúcar hasta alcanzar el "punto letra" (cuando la mezcla se vuelve pálida y duplica su volumen) crea una red de microburbujas de aire que se expanderán en el horno.