El secreto para hacer pan casero de sartén en 10 minutos y sin usar el horno

Prender el horno durante los días calurosos o cuando el tiempo apremia suele ser la razón principal para desistir de hacer pan casero en casa. Sin embargo, existe una alternativa rápida y súper económica que se volvió viral entre los amantes de la cocina práctica: el pan de sartén. Con una masa suave que no requiere amasado prolongado ni tiempos de leudado complejos, esta receta permite disfrutar de pan fresco y caliente en cuestión de minutos.