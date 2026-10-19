    • 19 de octubre de 2026 - 14:17

    El secreto para hacer pan casero de sartén en 10 minutos y sin usar el horno

    Una preparación exprés con ingredientes de alacena que queda esponjosa, dorada y resuelve el desayuno o la merienda sin complicaciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Prender el horno durante los días calurosos o cuando el tiempo apremia suele ser la razón principal para desistir de hacer pan casero en casa. Sin embargo, existe una alternativa rápida y súper económica que se volvió viral entre los amantes de la cocina práctica: el pan de sartén. Con una masa suave que no requiere amasado prolongado ni tiempos de leudado complejos, esta receta permite disfrutar de pan fresco y caliente en cuestión de minutos.

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    Por qué esta técnica de cocción cambia las reglas de la cocina

    Al cocinar la masa directamente sobre la superficie antiadherente de una sartén tapada, se genera un microclima de vapor y calor directo. Esto permite que la masa crezca velozmente y forme una corteza fina pero crocante por fuera, manteniendo el interior tierno y esponjoso sin correr el riesgo de que se seque.

    Paso a paso para preparar el pan casero exprés en casa

    • Mezclar los secos: en un bol, combiná 2 tazas de harina leudante (o harina común con una cucharadita de polvo de hornear) y 1 cucharadita de sal.

    • Agregar los líquidos: incorporá 3 cucharadas de aceite de cocina y tres cuartos de taza de agua tibia. Mezclá con cuchara hasta integrar.

    • Formar los bollos: dividí la masa en 4 o 6 porciones y estiralas con la mano dándoles forma circular de un centímetro de grosor.

    • Cocinar a fuego lento: colocá los panes en una sartén precalentada a fuego bajo y tapada. Dejá cocinar 5 minutos por lado hasta que estén dorados.

    Podés personalizar la masa agregando orégano, queso rallado, semillas de sésamo o un toque de provenzal para acompañar tus comidas.

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