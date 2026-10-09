25 de Mayo se prepara para el Festival del Pan Casero: transporte gratuito y una destacada grilla de artistas

Este sábado se realizará el Festival del Pan Casero y el municipio de 25 de Mayo anunció que habrá colectivos gratis para los vecinos que quieran asistir.

Este sábado 10 de octubre, Villa Yanello, en 25 de Mayo, se vestirá de fiesta para celebrar la 7ª edición del Festival del Pan Casero. Con una propuesta para disfrutar en familia, la festividad reunirá los mejores sabores, costumbres y expresiones culturales de la tierra sanjuanina, combinando tradición, gastronomía típica y espectáculos en vivo con entrada libre y gratuita.

Para garantizar que todos los vecinos del departamento y de zonas aledañas puedan sumarse a esta gran celebración popular, el Municipio de 25 de Mayo confirmó la puesta en marcha de un servicio especial de transporte en colectivo totalmente gratuito.

Transporte gratuito para los vecinos Con el objetivo de acercar a las familias de los distintos puntos del departamento hasta el predio en Villa Yanello, los colectivos gratuitos comenzarán su recorrido a partir de las 10:00 hs de la mañana, cubriendo un trayecto clave con paradas estratégicas:

A las 10: salida desde el CIC de La Chimbera .

salida desde el . A las 10,30: parada en la Estación Puma (Las Casuarinas).

parada en la (Las Casuarinas). A las 10,40: parada en la Oficina de Turismo (Villa Santa Rosa). Este beneficio permitirá a los asistentes viajar de forma cómoda, segura y sin costo alguno para disfrutar plenamente de la jornada festiva.

Una imperdible grilla de artistas en 25 de Mayo El aspecto musical y cultural será uno de los grandes atractivos de la jornada. A partir del mediodía, el escenario principal vibrará con la presentación de destacadas academias de danza y una nutrida grilla de artistas y agrupaciones folklóricas que le pondrán ritmo al encuentro.