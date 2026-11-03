El secreto de las empanadas salteñas: la receta tradicional para que salgan bien jugosas y con la masa perfecta

Lograr que mantengan su clásica jugosidad no requiere de ingredientes complejos, sino de seguir ciertos pasos clave y respetar los secretos de las cocineras locales.

La guía completa con los ingredientes exactos y el paso a paso para preparar en casa las auténticas empanadas salteñas.

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La gastronomía del norte argentino guarda uno ofrendas más aclamadas de la cocina criolla, pero es en Salta donde la empanada alcanza la categoría de culto popular. Reconocida por su tamaño justo, su masa horneada a altas temperaturas y un relleno característico donde la papa y la carne picada a cuchillo son protagonistas, esta preparación es un emblema de la tradición.

Lograr que mantengan su clásica jugosidad no requiere de ingredientes complejos, sino de seguir ciertos pasos clave y respetar los secretos de las cocineras locales.

A continuación, la guía completa con los ingredientes exactos y el paso a paso para preparar en casa las auténticas empanadas salteñas.

El truco fundamental: la clave de la papa y el descanso del relleno A diferencia de las versiones de otras regiones del país, la empanada salteña lleva pequeños cubos de papa precocida en su recetario original. La gran clave para que el relleno quede bien jugoso reside en el punto exacto de esta hortaliza: debe estar firme y al dente para que absorba los jugos de la carne durante el horneado sin deshacerse ni transformarse en puré.

El segundo secreto imprescindible es dejar enfriar la mezcla (conocida tradicionalmente como "recado") de un día para el otro en la heladera. Esto permite que los jugos se gelifiquen y los condimentos —con el comino y el pimentón dulce a la cabeza— se impregnen bien en la carne antes del armado.