Así será el papamóvil de León XIV en Argentina: dos Hilux especiales, escalera eléctrica y marcha a 5 km/h

El papa León XIV tendrá dos vehículos especialmente desarrollados para moverse entre los fieles durante su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Se trata de dos Toyota Hilux de cabina simple fabricadas en Zárate , modificadas para permitir que el Pontífice viaje de pie, acompañado por asistentes y a una velocidad extremadamente baja durante los recorridos públicos.

Murió Elsa Pavón, la Abuela de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta Paula Logares en 1984

El proyecto llevó apenas seis semanas de trabajo y estuvo encabezado por el ingeniero entrerriano Julián Benedetti Basone, gerente de Planeamiento de Customer Service de Toyota Argentina. La transformación física de las camionetas estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozado y adaptación de vehículos.

No habrá una sola unidad. Toyota preparó dos papamóviles idénticos: uno quedó destinado a las actividades de Buenos Aires y Luján , mientras que el segundo ya fue trasladado a Córdoba y permanece bajo custodia de Gendarmería Nacional . Las camionetas fueron donadas por la automotriz y construidas siguiendo requerimientos específicos enviados por el Vaticano.

La elección de una Hilux de cabina simple permitió liberar una superficie mayor en la caja trasera, donde se montó el espacio reservado para León XIV y sus acompañantes. Esa modificación, sin embargo, obligó a los ingenieros a trabajar sobre un desafío adicional: el peso quedó distribuido de una manera completamente distinta a la de una camioneta convencional.

Por eso fueron ajustados y reforzados los elásticos, amortiguadores y la suspensión trasera , con el objetivo de soportar el peso del asiento papal, la estructura y las personas que viajarán en la plataforma sin comprometer la estabilidad ni el confort de marcha. La configuración contempla hasta cinco personas sobre el sector trasero y otras dos en la cabina.

Otra particularidad está en el acceso. León XIV podrá subir por la parte posterior mediante una escalera de accionamiento eléctrico, controlada directamente desde la cabina. El sistema fue pensado para facilitar tanto el ingreso como la salida del Pontífice durante las distintas paradas de su recorrido.

Durante los encuentros multitudinarios, el papamóvil circulará a una velocidad constante de apenas 5 o 6 kilómetros por hora, lo que permitirá que el Papa pueda observar, saludar y mantener contacto visual con quienes se ubiquen a los costados del recorrido. Fuera de esos momentos, las unidades conservan las prestaciones normales de una Hilux convencional.

Blanco, detalles dorados y la patente papal

Visualmente, las dos camionetas mantendrán la tradición de los vehículos utilizados por los pontífices. Son completamente blancas, llevan detalles dorados, banderines del Vaticano y el escudo oficial de León XIV, que incorpora referencias a la tradición agustiniana y símbolos marianos.

También lucirán la identificación “SCV 1”, vinculada a la matrícula utilizada por los vehículos oficiales del Papa en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Entre las curiosidades, las Hilux conservaron incluso el sistema multimedia y la radio originales de fábrica.

Hay, en cambio, aspectos que permanecen bajo estricta reserva. Por cuestiones de seguridad y confidencialidad, no se hicieron públicos los detalles vinculados con el eventual blindaje, los sistemas de protección ni determinadas modificaciones técnicas exigidas por la Santa Sede.

Las unidades tampoco son eléctricas ni híbridas. Fueron desarrolladas sobre Hilux de combustión convencional fabricadas en la planta bonaerense de Zárate, donde Toyota produce el modelo desde 1997.

Quién manejará el papamóvil de León XIV

Al volante estará Fabrizio Iacovelli, vicecomandante de la Gendarmería Vaticana y conductor oficial del papamóvil desde 2026. Su tarea no se limita a manejar: también deberá coordinar el anillo inmediato de seguridad alrededor de León XIV, estudiar previamente cada trayecto, definir rutas alternativas de evacuación y verificar incluso si las calles pueden soportar el peso del vehículo.

Iacovelli ya integraba la Gendarmería Vaticana durante el pontificado de Benedicto XVI y en 2020 se desempeñó como inspector táctico. En Argentina estará a cargo de los desplazamientos públicos previstos en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Uno de los papamóviles comenzará a utilizarse durante las actividades porteñas del lunes 9 de noviembre. El segundo entrará en escena al día siguiente en Córdoba, antes de la misa prevista en la Escuela de Aviación Militar, mientras que el miércoles 11 habrá un nuevo recorrido en Luján antes de la partida de León XIV rumbo a Perú.