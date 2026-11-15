¿Y los diputados nacionales? Se viene la renovación de bancas en San Juan: los nombres que suenan

La carrera electoral de 2027 empieza a mostrar sus primeras piezas y, aunque la atención política suele concentrarse en la Gobernación y las intendencias, hay otra categoría que promete movimientos importantes: la renovación de las bancas de diputados nacionales por San Juan. El año próximo vencerán los mandatos de los tres legisladores que ingresaron en 2023, cuando el peronismo, La Libertad Avanza y el orreguismo consiguieron representación en la Cámara baja. La pregunta es qué hará cada uno y, sobre todo, quiénes buscarán ocupar esos lugares.

En aquella elección, el peronismo de Unión por la Patria consiguió una banca para Jorge Koky Chica; La Libertad Avanza llevó al Congreso a José Peluc, el principal referente de Javier Milei en San Juan; y Producción y Trabajo, el espacio del gobernador Marcelo Orrego, logró el ingreso de Nancy Picón. Los tres tienen la posibilidad de buscar otros cuatro años en Diputados, aunque el tablero provincial podría ofrecerles destinos diferentes.

En el Partido Justicialista, uno de los nombres que más movimientos genera es el de Jorge Chica. El actual diputado nacional ya apareció en distintas conversaciones como posible candidato a intendente de la Capital, una posibilidad que en otras oportunidades también estuvo sobre la mesa, aunque nunca terminó de concretarse. Sin embargo, ahora surgió otra alternativa de mayor peso: integrar una eventual fórmula provincial como candidato a vicegobernador, acompañando a Cristian Andino, uno de los dirigentes que suena para disputar la Gobernación.

Una fórmula Andino-Chica tendría una lectura política que va más allá de los nombres. Significaría un alineamiento muy marcado detrás del senador nacional Sergio Uñac, jefe del principal espacio interno del peronismo sanjuanino. Pero esa construcción también obliga a mirar hacia otro sector del justicialismo: ¿qué lugar tendría José Luis Gioja?

El tres veces gobernador aparece como uno de los dirigentes con mayores posibilidades de ocupar un lugar en la lista de diputados nacionales. Tiene experiencia legislativa, ya pasó por el Congreso y conserva un peso político propio. Además, su postulación podría funcionar como una prenda de negociación entre los distintos sectores del PJ, en un armado que necesita equilibrar representaciones y evitar que la discusión por las candidaturas termine profundizando las diferencias internas.

La posibilidad de que Andino encabece la fórmula provincial y Gioja sea candidato a diputado nacional permitiría, precisamente, repartir los espacios de protagonismo. También tendría una lógica electoral: las elecciones provinciales y nacionales, de acuerdo con el escenario que se proyecta, se realizarían en fechas diferentes, ya que Orrego desdoblaría los comicios. Así, el peronismo podría ordenar sus apuestas para cada competencia sin concentrar toda la negociación en una sola lista.

Por ahora, Gioja es uno de los nombres que suena con mayor fuerza para representar al PJ en la disputa por una banca nacional. Su eventual candidatura, además, sería una señal sobre el lugar que el exgobernador tendrá en la reorganización del peronismo rumbo a 2027.

En el espacio libertario, José Peluc también tiene por delante una definición. El diputado nacional podría buscar la renovación de su banca, aunque su futuro electoral no está necesariamente atado a continuar en el Congreso.

El jefe de La Libertad Avanza en San Juan dejó en claro que estará donde considere que puede ser más útil para el proyecto político. En ese sentido, su nombre también aparece como una alternativa para competir por la Gobernación, especialmente si no prospera un entendimiento electoral entre los libertarios y el orreguismo.

Peluc reconoció que el Congreso no es el lugar que más le atrae y que su función dentro del espacio pasa, principalmente, por el armado territorial. Esa definición alimenta las especulaciones sobre una eventual candidatura provincial, aunque la posibilidad de renovar como diputado nacional sigue vigente.

La decisión también estará condicionada por la relación entre La Libertad Avanza y Producción y Trabajo. Si ambos espacios alcanzan un acuerdo en San Juan, el reparto de candidaturas podría modificar las aspiraciones individuales. Si no hay entendimiento, Peluc tendría margen para encabezar una propuesta libertaria propia y convertirse en uno de los protagonistas de la competencia por la Gobernación.

En el oficialismo provincial también hay más de una alternativa. Nancy Picón tiene la posibilidad de intentar renovar su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación y conservar la representación legislativa que consiguió Producción y Trabajo en 2023.

Sin embargo, hay otro nombre que aparece con fuerza en las conversaciones políticas: Juan José Orrego. El intendente de Santa Lucía terminará en 2027 su segundo mandato consecutivo al frente del departamento y, por lo tanto, quedará fuera de la posibilidad de buscar una nueva reelección inmediata. Ese escenario abre una puerta para que se incorpore a la disputa nacional.

Su eventual candidatura tendría una ventaja política y electoral para el oficialismo: permitiría mantener a uno de los principales dirigentes del espacio en la primera línea, pero en otra categoría. Además, con la renovación de senadores nacionales fuera de la competencia de 2027, la Cámara de Diputados aparece como el principal escenario legislativo nacional para el armado orreguista.

En ese esquema, Juan José Orrego podría convertirse en la cabeza de lista de Producción y Trabajo para Diputados de la Nación. No obstante, Nancy Picón sigue siendo una alternativa y todavía no hay una definición sobre cómo se distribuirán las aspiraciones dentro del espacio del gobernador.

La renovación de las tres bancas sanjuaninas tendrá una particularidad: los nombres que se discuten para el Congreso están directamente vinculados con la disputa provincial. El peronismo podría reservarle a Gioja un lugar nacional mientras define una fórmula encabezada por Andino; Peluc tiene la posibilidad de elegir entre la continuidad legislativa y una candidatura a gobernador; y el orreguismo debe resolver si apuesta por la renovación de Picón o por el desembarco de Juan José Orrego.