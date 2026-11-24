El Departamento de Hidráulica presentó el pronóstico de escurrimiento para el ciclo hídrico 2026-2027 , que, de acuerdo a lo previsto, anticipa un incremento significativo en los caudales de los ríos San Juan y Jáchal.

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Se trata de un volumen suficiente para cubrir la demanda agrícola, industrial y para consumo humano, además de permitir recuperar acuíferos y embalsar los 3 diques que hay sobre el río San Juan y el dique Cuesta del Viento, en Iglesia.

Las estimaciones se elaboraron a partir de los relevamientos nivométricos -realizados en la alta cordillera durante el 30 y 31 de octubre- y de los registros de las estaciones de aforo. A eso se suma el análisis de datos históricos y un procesamiento estadístico a cargo del equipo de Estudios Hidrológicos del DH.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, para el río San Juan el volumen anual previsto alcanza los 2.700 hectómetros cúbicos (hm³) , con un rango estimado de entre 2.022 y 3.375 hm³. Esta proyección equivale al 142 % del derrame medio histórico y representa un volumen 3,7 veces superior al registrado durante el ciclo anterior, que cerró con 738 hm³.

El dato no sorprende y está a tono con lo que se esperaba, en virtud de las fuertes nevadas que ocurrieron en este invierno que generaron picos de hasta 3 metros de nieve en cordillera producto del fenómeno de El Niño.

En cuanto al río Jáchal, el pronóstico estima un derrame anual de 410 hm³, con valores posibles de entre 307,8 y 511,7 hm³. Esta cifra representa el 128,1 % de su promedio histórico y anticipa también una recuperación respecto de los ciclos precedentes.

Diciembre aparece como el mes de mayor aporte, con un caudal medio mensual pronosticado de 186 metros cúbicos por segundo. Para enero se estiman 163 m³/s y para febrero, 134 m³/s.

En el caso del río Jáchal, los mayores valores se esperan entre noviembre y enero. El pico está previsto para enero, con un caudal medio mensual de 26 m³/s, mientras que para diciembre se estiman 24,1 m³/s y para noviembre, 23,24 m³/s.

El seguimiento de los registros permitirá evaluar la evolución de los caudales y contrastar las proyecciones con los valores que efectivamente se produzcan durante la temporada. El seguimiento de los registros permitirá evaluar la evolución de los caudales y contrastar las proyecciones con los valores que efectivamente se produzcan durante la temporada.

El pronóstico constituye una herramienta fundamental para la planificación y la gestión del recurso hídrico provincial, ya que permite contar con una estimación anticipada de los volúmenes disponibles para el próximo ciclo y orientar la toma de decisiones vinculadas con la distribución y administración del agua.