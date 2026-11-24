La economía argentina entró en recesión técnica tras registrar dos trimestres consecutivos de caída , pese a que en septiembre mostró una recuperación mensual del 1,1%. Así lo indican los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Recesión técnica: qué significa y por qué la economía argentina entró en esta etapa

El repunte mensual no fue suficiente para compensar el retroceso acumulado durante los meses anteriores. Con la publicación de septiembre quedó cerrado el tercer trimestre y, según las cifras desestacionalizadas, la actividad económica volvió a contraerse frente al período anterior .

La confirmación formal llegará el próximo 16 de diciembre, cuando el Indec publique los resultados del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, los datos disponibles anticipan que la economía atravesó dos trimestres consecutivos de contracción: entre abril y junio, el PBI había caído un 0,6%.

Durante el tercer trimestre, el comportamiento de la actividad tampoco permitió revertir esa tendencia. En julio se registró una contracción del 2,5% y en agosto una mejora de apenas el 0,4%. Para evitar que el promedio de julio, agosto y septiembre quedara por debajo del trimestre anterior, septiembre debería haber mostrado un crecimiento mensual cercano al 8%, muy por encima de los registros de 2026.

La denominada recesión técnica se configura cuando la actividad económica registra dos caídas trimestrales consecutivas, medidas sobre series desestacionalizadas. Es un indicador utilizado para anticipar la evolución del PBI.

Cómo le fue a la economía argentina en septiembre

De acuerdo con el informe del Indec, la actividad económica creció 1,1% respecto de agosto, aunque mostró una caída del 1,2% en la comparación interanual. En los primeros nueve meses del año, en tanto, acumuló una suba del 1%.

El desempeño fue dispar entre las actividades relevadas. Apenas cinco de los 15 sectores registraron crecimiento frente a septiembre de 2025. Entre los resultados positivos se destacaron la explotación de minas y canteras, con una suba del 11,1%; electricidad, gas y agua, con un avance del 4%; y la construcción, que creció 3,5%.

En conjunto, esas tres actividades aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

En contrapartida, diez sectores terminaron el mes con números negativos. La pesca encabezó las caídas, con un desplome del 48,6%, seguida por la intermediación financiera, que retrocedió 11,5%, y la industria manufacturera, con una baja del 1,8%. Entre las tres restaron 1,1 puntos porcentuales al indicador general.

El economista Gonzalo Carreras, de Equilibra, señaló que la recuperación mensual de septiembre estuvo en línea con las expectativas, aunque no modificó el panorama trimestral. También destacó que el Indec corrigió al alza los registros de junio, julio y agosto, pero esos ajustes no alcanzaron para evitar la recesión.

Las proyecciones del Gobierno y las consultoras

Antes de conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, había reconocido que las proyecciones oficiales sobre los que serían los mejores 18 meses de la economía no se cumplieron. El funcionario atribuyó ese desvío a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política vinculada con un eventual regreso del kirchnerismo.

De todos modos, Caputo sostuvo que desde agosto se observa una recuperación y manifestó su expectativa de que esa tendencia continúe hasta fin de año. Entre las apuestas del Gobierno para impulsar la actividad aparece la concesión de rutas nacionales, con la expectativa de que las obras tengan un efecto positivo sobre la construcción y otros sectores.

En paralelo, las estimaciones privadas reflejaron un fuerte ajuste de las expectativas de crecimiento para 2026. A comienzos de año, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaban una expansión del 3,5% para el Producto Bruto Interno.

Sin embargo, en el relevamiento difundido a fines de octubre, esa previsión se redujo al 0,7% para el conjunto del año.

Pese al deterioro de las perspectivas, los analistas consultados anticiparon un crecimiento del 2% para el cuarto trimestre, una proyección que permitiría dejar atrás la contracción registrada durante los tres meses anteriores.