En el marco de la conmemoración por el Día Nacional del Vino, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, difundió un relevamiento oficial que ratifica el rol estratégico de la vitivinicultura como uno de los motores centrales de la economía provincial. De acuerdo con las estadísticas de la cartera productiva, San Juan se consolida como el segundo elaborador de vinos y mostos de la Argentina, además de encabezar el ranking nacional en producción y exportación de pasas de uva y de uvas para consumo en fresco.

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Actualmente, la superficie implantada con destino a vino y mosto en territorio sanjuanino asciende a 26.633 hectáreas. Los cultivos se extienden en un amplio rango altitudinal que va desde los 450 hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar, asentados sobre suelos aluviales de textura arenosa o franco arenosa. Según detallaron desde el organismo oficial, estas características geográficas permiten la adaptación de múltiples varietales y funcionan como una barrera natural frente a diversas plagas y enfermedades.

Dentro del mapa vitivinícola local, el informe ministerial subrayó el desempeño de los valles de Pedernal, Calingasta, Zonda, Ullum e Iglesia como polos de referencia para la obtención de vinos de alta gama y marcada identidad enológica.

Esta diferenciación responde a la combinación de suelos de origen calcáreo con una marcada amplitud térmica entre el día y la noche, factores clave que explican la creciente diversificación y el posicionamiento alcanzado por las etiquetas sanjuaninas.

El balance productivo correspondiente a la cosecha 2025 arrojó un volumen total de 542.800.000 kilogramos de uva recolectados en la provincia, distribuidos según su destino comercial e industrial de la siguiente manera:

Mosto: 201.400.000 kilogramos.

Pasas: 166.600.000 kilogramos.

Vino: 159.100.000 kilogramos.

Consumo en fresco: 15.700.000 kilogramos.

En cuanto a la instancia industrial, las bodegas y establecimientos locales alcanzaron una elaboración total de 278.299.900 litros, repartidos en un 54% de mostos y un 46% de vinos.

Producción orgánica y respaldo estatal

El informe también puso de relieve el avance de las prácticas sustentables en los oasis productivos: San Juan contabilizó 11.759.000 kilogramos de uva con certificación orgánica, una producción concentrada principalmente en los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, San Martín y Angaco.

Finalmente, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación ratificaron que sostendrán las líneas de financiamiento, los programas de tecnificación del riego, la innovación y las acciones de promoción comercial, con la meta de fortalecer la competitividad de toda la cadena vitivinícola sanjuanina tanto en el mercado interno como en el exterior.