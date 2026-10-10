    • 10 de octubre de 2026 - 13:06

    Murió Ramón Lucero, el ciclista de 81 años atropellado por una moto en Cochagual, Sarmiento

    Ramón Lucero falleció durante la madrugada de este sábado en el Hospital Rawson, adonde había sido trasladado con varias heridas graves.

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    La bicicleta en la que se trasladaba Ramón Lucero. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ramón Lucero, de 81 años, murió durante la madrugada de este sábado luego de ser embestido por una motocicleta en la localidad de Cochagual, departamento Sarmiento. El hombre había sido trasladado al Hospital Rawson debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el choque ocurrido el viernes 9 de octubre.

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    Tragedia en Cochagual

    De acuerdo con el informe de la Comisaría 8va, el siniestro se produjo alrededor de las 17.01 en calle Valencia, antes de Carmona. Lucero circulaba en una bicicleta rodado 29, marca Thunder, modelo Sky, de color negro con detalles verde manzana, cuando fue impactado por una Honda CBX 250 blanca conducida por Agustín Ezequiel Tello Pérez, de 19 años, domiciliado en Capital.

    En su declaración ante la Policía, el motociclista manifestó que transitaba de sur a norte junto a un compañero de trabajo, quien también circulaba en una moto. Según su versión, su acompañante adelantó a un grupo de ciclistas y él intentó realizar la misma maniobra. En ese momento, aseguró, uno de los ciclistas se abrió y terminó impactándolo.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron la bicicleta en medio de la calzada, a Lucero tendido sobre el costado oeste de la calle y la motocicleta a unos tres metros de distancia. El hombre ya había sido asistido y trasladado por personal de emergencias médicas.

    Inicialmente fue llevado al Hospital Ventura Lloveras, donde se constató que presentaba un traumatismo encéfalo craneano, una fractura de tibia y peroné y una herida cortante en el cráneo. Debido a su estado, fue derivado al Hospital Rawson, donde finalmente falleció durante la madrugada de este sábado.

    La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención de la ayudante fiscal Victoria Cornejo y el fiscal Iván Grassi. Entre las primeras medidas se dispusieron fotografías del lugar y la aplicación del protocolo correspondiente para este tipo de siniestros.

    Además, Tello Pérez fue acompañado por personal policial al Hospital Ventura Lloveras para la realización de un dosaje. La Justicia deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto y determinar las eventuales responsabilidades en el hecho fatal.

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