Inclusión laboral en San Juan: el curso de Manipulación de Alimentos suma a más personas con discapacidad

San Juan reafirma su posición como referente nacional en materia de inclusión e igualdad de oportunidades. Más de 30 estudiantes , tutores y acompañantes terapéuticos de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Aleluya-Arid cursan la capacitación sobre Manipulación de Alimentos con contenidos pedagógicos adaptados.

Con esta incorporación, Aleluya-Arid se convierte en la tercera institución educativa en sumarse a este programa pionero en todo el país.

La iniciativa, coordinada en conjunto por las direcciones de Políticas para la Equidad y de Personas con Discapacidad, ambas pertenecientes al Ministerio de Familia, responde al desafío de brindar herramientas concretas y accesibles para que cada ciudadano pueda ejercer plenamente su derecho al trabajo, promoviendo la autonomía personal, la participación activa en el mercado laboral y una mejora sustancial en la calidad de vida.

La propuesta no sólo está dirigida a la matrícula propia del establecimiento escolar. A esta tercera edición del taller se sumaron personas con discapacidad de forma particular, motivadas por aprender sobre seguridad alimentaria, así como jóvenes que actualmente se encuentran realizando su primer entrenamiento laboral en diversas empresas del rubro gastronómico a través del programa Trabajando Sueños .

Al finalizar el trayecto formativo y aprobar las evaluaciones correspondientes, los participantes obtienen su carnet habilitante de manipulador de alimentos , un documento oficial que cuenta con una validez de tres años y les abre las puertas al trabajo formal en establecimientos de elaboración, comercialización y servicio de comidas.

Innovación pedagógica: cómo se adapta el contenido

A diferencia de los cursos tradicionales de manipulación de alimentos, que suelen dictarse en una única jornada intensiva seguida de un examen general, este programa adaptado para personas con discapacidad extiende la enseñanza a lo largo de 5 módulos de trabajo.

El diseño curricular respeta las exigencias normativas del Código Alimentario Argentino, pero incorpora ajustes razonables y metodologías accesibles pensadas especialmente para facilitar la comprensión de personas con discapacidad intelectual. Entre las estrategias pedagógicas destacan:

Materiales y léxico adaptados: textos simplificados y explicaciones claras.

textos simplificados y explicaciones claras. Ejemplificación con elementos concretos y didácticos: Uso de réplicas tridimensionales de heladeras y apoyos visuales para enseñar el correcto almacenamiento y conservación de alimentos según sus requerimientos de frío.

Uso de réplicas tridimensionales de heladeras y apoyos visuales para enseñar el correcto almacenamiento y conservación de alimentos según sus requerimientos de frío. Recursos audiovisuales y dinámicas lúdicas: implementación de videos explicativos y juegos participativos que refuerzan el aprendizaje práctico.

implementación de videos explicativos y juegos participativos que refuerzan el aprendizaje práctico. Evaluación progresiva: tras el desarrollo de cada núcleo temático, se realiza una instancia de evaluación específica para afianzar los conocimientos aprendidos.

Entre las temáticas que integran el programa de estudio figuran la higiene y seguridad alimentaria, las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), la prevención de la contaminación cruzada, la elaboración segura de alimentos Libres de Gluten (sin TACC), las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), los Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES), la refrigeración, el lavado correcto de manos, la limpieza de instalaciones, el control de plagas y residuos, el manejo de agua segura y la selección adecuada de materias primas.

Antecedentes y proyección nacional

Diseñado para dictarse, en principio, una vez al año, el programa de manipulación inclusiva ha demostrado un crecimiento sostenido desde su origen. En sus ediciones anteriores, la capacitación se llevó a cabo con éxito en la Escuela de Educación Especial Susana Castelli, dependiente de la Asociación Sanjuanina de Adaptación Laboral (ASAL, instancia donde participaron los fundadores de la primera cooperativa de trabajo de personas con discapacidad de la provincia, La Panadería Santa Josefina, y posteriormente en el Centro Educativo Terapéutico Inmanus.

El impacto y la novedad de esta política pública trascienden los límites provinciales. Diversos organismos públicos y áreas sociales de otras provincias del país han comenzado a realizar consultas y solicitar asesoramiento técnico a las autoridades sanjuaninas para replicar este modelo pedagógico e inclusivo en sus respectivos territorios, consolidando a San Juan como una provincia líder en equidad y accesibilidad laboral.