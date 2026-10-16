El EPRE auditó las obras eléctricas en San Juan y pidió que Naturgy acelere el ritmo de los trabajos

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informó que las obras contempladas en la primera etapa del Plan de Inversiones de Referencia 2026-2031 registraron un avance del 83% del monto presupuestado a septiembre de 2026.

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El programa contempla una inversión de $28.011.221.140 destinada al fortalecimiento de la red de distribución eléctrica de San Juan , con trabajos en estaciones transformadoras, equipamiento y mejoras en instalaciones estratégicas.

La evaluación se realizó mediante relevamientos técnicos en terreno para verificar el estado de ejecución de las obras a cargo de Naturgy San Juan S.A . El financiamiento combina créditos asignados por la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, bajo el régimen de incentivo a la condición de buen pagador, con fondos del plan de inversiones de referencia incorporados a la tarifa provincial.

Entre los trabajos supervisados se encuentra la ampliación del Campo de Transformación N.º 2 de la Estación Transformadora Albardón-Chimbas, de 132 kV . Las obras civiles y el equipamiento presentan avances, mientras que el nuevo transformador de potencia continúa en fabricación.

También se verificaron trabajos de distribución en la Estación Transformadora San Juan Sur y la ampliación de la ET Ischigualasto . En paralelo, las obras edilicias de las estaciones Sargento Cabral, en Rivadavia, y Pistacho, en 25 de Mayo, están concluidas o en la etapa final de cierre. La misma situación se registra en las estaciones Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón.

En la ET Sargento Cabral, el montaje de celdas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó un avance del 98%, mientras continúa el cableado de control. En la Estación Transformadora Olivos, en tanto, el montaje de celdas llegó al 100%.

Por otra parte, el equipamiento destinado a las estaciones Pistacho, Caleras/Termas, Cerrillo e Ischigualasto ya fue adquirido y permanece en depósito técnico, a la espera de su instalación.

El EPRE también constató la provisión de transformadores de potencia. El equipo destinado a Sargento Cabral ya está montado sobre su base definitiva, mientras que los correspondientes a San Martín, 25 de Mayo, 9 de Julio y SCOP fueron descargados en sus respectivos predios para avanzar con el montaje, la adecuación de las fundaciones y el conexionado.

El EPRE intimó a Naturgy a acelerar las obras

Uno de los puntos centrales de la evaluación está relacionado con los plazos de ejecución. Ante la proximidad de la temporada estival, cuando aumenta la demanda de electricidad, el EPRE intimó formalmente a Naturgy San Juan a acelerar las interconexiones y las obras complementarias necesarias para poner en servicio los transformadores.

El organismo también requirió la presentación de cronogramas ejecutivos para las líneas de distribución y los trabajos que registran demoras o postergaciones respecto de la planificación original.

La puesta en funcionamiento de los equipos requiere completar las conexiones y las instalaciones asociadas, por lo que el avance en la adquisición o el montaje de transformadores no implica, por sí solo, que todos estén operativos.

Otras obras para reforzar la red eléctrica

El plan de inversiones se complementa con las acciones de adecuación y remediación integral de instalaciones dispuestas por el organismo regulador. Entre ellas figuran la normalización de la Estación Transformadora Huaco y la construcción de un nuevo alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón.

También se contempla la instalación de antenas de conexión satelital de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en zonas remotas o de difícil acceso.

El EPRE informó que continuará con auditorías periódicas para controlar el cumplimiento de los cronogramas y verificar que los fondos destinados al programa se traduzcan en mejoras concretas en la seguridad, la resiliencia y la confiabilidad del servicio eléctrico provincial.

La próxima etapa será clave para determinar si las obras pendientes y las interconexiones necesarias quedan completadas a tiempo para responder a los mayores requerimientos de electricidad durante el verano.