San Juan ultima detalles para viajar a los Juegos Binacionales 2026 en Mendoza

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A poco más de tres semanas del inicio de una nueva edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor , las selecciones juveniles avanzan en la recta final de su preparación. El certamen, que se desarrollará en la provincia de Mendoza , reunirá a unos 2.000 deportistas de entre 14 y 18 años provenientes de cuatro provincias argentinas y cuatro regiones chilenas.

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La competencia reunirá a las delegaciones de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba , por el lado argentino, y a las regiones de Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule , por el lado chileno. Más allá de lo estrictamente competitivo, el evento constituye cada año un emblemático espacio de confraternidad y lazos de hermandad a ambos lados de la Cordillera de los Andes.

San Juan dirá presente con una comitiva que cuenta con el respaldo fundamental del Gobierno provincial . Serán 180 personas entre atletas que competirán directamente en las distintas disciplinas, más los equipos de apoyo técnico, médico y logístico.

Actualmente, los deportistas sanjuaninos continúan con intensas rutinas de entrenamiento, al tiempo que los cuerpos técnicos trabajan en la definición de la lista final para cada una de las nueve selecciones provinciales.

El desarrollo de los Juegos implicará un importante despliegue en la provincia anfitriona: alrededor de 450 personas formarán parte de la organización, abarcando tareas de coordinación, logística, atención a las delegaciones, soporte operativo y acompañamiento de cada disciplina.

Los comités organizadores ultiman cada detalle en materia de infraestructura y transporte para recibir a las delegaciones vecinas y garantizar el normal desarrollo del calendario deportivo.

Las sedes confirmadas para cada disciplina

Las competencias se repartirán en una decena de recintos deportivos e instalaciones destacadas de la provincia de Mendoza:

• Atletismo : Pista Provincial (Parque General San Martín).

• Balonmano Masculino : Centro Universitario (Campus, Parque General San Martín).

• Balonmano Femenino : Polideportivo Luján de Cuyo.

• Básquetbol Masculino : Club Anzorena (Suipacha 322, Ciudad de Mendoza).

• Básquetbol Femenino : Estadio Vicente Polimeni (Julio A. Roca 401) y Estadio Federación de Box (Av. Mitre 1771, Ciudad de Mendoza).

• Ciclismo : Velódromo Provincial Ernesto Contreras (Av. del Libertador) y Espacio Verde Carlos de la Rosa (Corredor del Oeste).

• Natación : Piscina climatizada de 25 m — Club Mendoza de Regatas (Parque General San Martín).

• Taekwondo : Gimnasio N° 3 (Ayacucho 349, Ciudad de Mendoza).

• Tenis : Andino Tenis Club (Av. Boulogne Sur Mer 1230, Ciudad de Mendoza).

• Tenis de mesa : Polideportivo Poliguay (3 de Febrero 1502, Guaymallén).

• Vóleibol : Club Pacífico San Martín (Av. Perú 2392, Ciudad de Mendoza).