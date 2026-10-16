La Grecia debuta en San Juan: "Somos una banda de rock honesta y orgánica"

Tras su exitoso paso por diferentes escenarios nacionales y atravesando un gran momento, La Grecia aterrizará en San Juan el sábado 17. La ascendente banda de rock nacional inicia su primera gira por Cuyo , para desandar los últimos tramos de su segundo álbum de estudio y, de la mano de su nuevo single Tan Fácil, compartir lo que se viene.

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Nacida en Buenos Aires en 2022, la formación integrada por Martín “Chino” Benítez (voz), Dylan Sorokin (guitarra), Benjamín Puelles (guitarra), Joaquín Wittenstein (bajo) y Valentino Wengrovski (batería) se ha posicionado en tiempo récord dentro de la nueva escena del rock argentino.

En este tiempo sacó dos discos de estudio , en 2024 su álbum homónimo, y al año siguiente, Lady Garrón, con potentes guitarras y raíces en el blues, el boogie, el folk y el punk. Su paso por diferentes festivales y escenarios -como el emblemático show en Niceto, del que salió un EP en vivo-, sus fechas con bandas emblemáticas con Ratones Paranoicos y Guasones; y su próximo show en el Teatro Vorterix en noviembre, entre otros, deja en evidencia su muy buen presente.

En vísperas de su actuación en el escenario sanjuanino, Valentino Wengrovski dialogó sobre el presente del grupo y el horizonte que se vislumbra.

—La verdad, espectacular. Venimos de un fin de semana muy cargado de shows en Córdoba y Santa Fe; y ahora se vienen por primera vez los shows para San Luis, San Juan y Mendoza... Encantados de conocer, porque no habíamos tenido la oportunidad de ir. Está muy bueno.

—Siendo el primer encuentro con el público sanjuanino, ¿harán un recorrido por su trayectoria?

—Sí, la idea es repasar un poco la discografía y presentar algunas cosas nuevas, va a ser un buen show. Hace poco lanzamos es el primer adelanto, Tan Fácil, algo de lo que va a ser el nuevo material. Al momento no hay fecha, pero ya tenemos algunos temas que irán saliendo individualmente.

—Si trazás una línea de tiempo desde los comienzos hasta hoy, ¿qué balance hacés?

—Yo creo que, en general, todo este último año fue una escala y un siguiente paso a lo que era el material inicial. Y se vio reflejado también en una madurez de la producción y la apuesta de los shows, hasta dentro de lo que va a ser el nuevo material. Justamente es otro momento de la vida de cada uno de los integrantes y se reflejará en lo que es el material.

—¿Varía la propuesta o se mantiene un eje rector en lo musical y en las letras?

—No sé si hay un eje tan claro, simplemente el hacer algo orgánico que salga de forma natural. Pero nada, con lo que es el nuevo disco, se verá que no es algo cerrado del género y del estilo.

—Si tuvieras que definir la identidad de La Grecia en este momento, ¿cómo la describirías?

—Yo creo que simplemente somos una banda de rock honesta y orgánica. No hay una búsqueda muy pretenciosa, simplemente un grupo que busca hacer música y que agradece todo lo que le llega a la gente y logra transmitir.

—¿Cómo conviven con las distintas corrientes musicales, como la música urbana, hoy muy en boga?

—Yo creo que el rock siempre fue un género fuerte, pero sí es verdad que últimamente está resurgiendo un poco más fuerte. Eso no quita nada que hay un montón de colegas que también hacen música y con los que hemos compartido en los festivales que hemos tocado recientemente. Yo creo que todos convivimos y podemos pasar un buen momento más allá del estilo que haga cada uno. En eso no estamos para nada en contra.

—Decís que el rock está resurgiendo. En ese contexto, el ascenso de La Grecia ha sido rápido. ¿Cómo lo asimilan?

—Y la realidad es que, como mencionás, fue algo que sorprendió a nivel de la evolución. Sabíamos que iba a suceder porque, nada, confiamos en el proyecto, pero la escala que se dio y los tiempos, la realidad es que sorprendió. Y nada, por suerte lo pudimos recibir, llevar a cabo y creo que estuvimos a la altura.

—Hoy se los señala como uno de los proyectos más sólidos del rock nacional. ¿Qué les genera eso?

—Yo creo que es un gran halago, no para creérselo, sino agradecerlo. Yo creo que es algo que define el público. Uno hace música y después el resto lo recibe; y si te ponen en ese lugar, es una alegría que a la gente le llegue y lo pueda compartir de esa manera.

—A la luz de la gran convocatoria en festivales y salas emblemáticas, ¿sienten que se abren paso con firmeza en la escena actual?

—Sí, según las oportunidades que se nos están abriendo, yo creo que sí. Digo, a nivel de los festivales que se nos estuvo convocando y los shows, creo que sí.

—¿Y cuál es la meta principal al encarar estas giras por el país?

—La verdad es que disfrutamos mucho de tocar, así que, sumándole eso, el hecho de viajar y conocer nueva gente y cultura, es bienvenido y a eso apuntamos. Vamos a seguir conociendo nuevas plazas y a darle la oportunidad a gente que le gusta lo que hacemos de escucharnos en vivo, que es otra experiencia totalmente distinta. La verdad, como digo, es un disfrute. Siempre nos han recibido muy bien en cada localidad a la que hemos ido. Y siempre, según los tiempos, tratamos también de compartir y recorrer lo que cada uno de los lugares pueda ofrecernos. Hay veces que, después de los shows, salimos con algunas personas que nos vienen a ver, por ejemplo.

—¿Qué sienten al saber que hoy son ustedes quienes pueden inspirar a jóvenes que se acercan a la música?

—La realidad es un orgullo que otras personas se puedan agarrar de eso para inspirarse y hacer lo propio. Creo que la palabra es esa, que se siga todo fomentando y dar lugar a nuevos proyectos que es lo que hace que esto siga girando.

Mirá el clip de Tan Fácil, lo nuevo de la banda

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