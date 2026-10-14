River empató ante Sarmiento y dejó pasar una oportunidad clave en el Clausura

El Millonario reaccionó en el complemento tras arrancar abajo por un gol de Julián Contrera. Gonzalo Montiel marcó la paridad definitiva en un partido intenso por la fecha 11.

En un partidazo repleto de ida y vuelta disputado en el Estadio Eva Perón, River Plate empató 1 a 1 ante Sarmiento de Junín en el encuentro postergado correspondiente a la 11° fecha del Torneo Clausura. El choque, pendiente por la reciente convocatoria de futbolistas a la fecha FIFA que enmarcó la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, dejó un sabor a poco para el Millonario en su lucha por afianzarse en los puestos de playoffs.

El trámite comenzó con alta intensidad desde los primeros instantes. Sarmiento avisó de entrada con un remate de Lucas Suárez que reventó el palo y un posterior disparo cruzado de Manuel García que pasó cerca. River contestó de inmediato con un cabezazo al travesaño de Sebastián Driussi tras un preciso centro de Ángel Correa y un mano a mano que el propio "Angelito" no pudo concretar.

Sin embargo, cuando el equipo de Núñez se acomodaba en el terreno, el Verde golpeó de contragolpe a los 14 minutos del primer tiempo: Junior Marabel mandó un centro milimétrico al corazón del área y Julián Contrera empujó la pelota a la red para decretar el 1-0 para el conjunto local.

El VAR, la reacción y el gol definitivo de Montiel En el segundo tiempo, el equipo de Leonardo Ponzio adelantó sus líneas y volcó el desarrollo hacia el arco custodiado por Thyago Ayala. A los 13 minutos del complemento, Gonzalo Montiel convirtió de cabeza lo que parecía el empate, pero el árbitro Sebastián Zunino a instancias del VAR anuló la conquista por una mano previa de Fausto Vera.

Pese al golpe anímico del gol anulado, el Millonario no aflojó la presión. A los 25 minutos de la segunda mitad (70' de juego), Gonzalo Montiel volvió a aparecer en el área rival y, tras una gran asistencia de Thiago Almada, sacó un remate letal para estampillar el 1-1 definitivo.