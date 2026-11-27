El futuro de Francisco Álvarez promete convertirse en una de las grandes novelas del próximo mercado de pases. El defensor sanjuanino de 26 años está en la mira de River y Boca , y desde Argentinos Juniors ya anticiparon que buscarán concretar su salida. Su presidente, Cristian Malaspina, confirmó que el club está dispuesto a transferirlo y dejó en claro que no habrá preferencias entre los dos interesados.

River y Boca se disputan al sanjuanino Francisco Álvarez y Malaspina fue contundente: "Lo vamos a vender al que ponga más plata"

“Lo vamos a vender”, afirmó el dirigente durante una entrevista en el programa No Podemos Perder, del canal de streaming Azz. Consultado sobre la posibilidad de que el zaguero termine en alguno de los dos equipos más importantes del país, fue todavía más directo: “Se lo va a llevar el que ponga más plata” .

La declaración abre la puerta a una disputa entre los clubes de Núñez y La Ribera por el pase del futbolista nacido en San Juan, que aparece como una alternativa para reforzar la defensa de ambos equipos.

El interés de River no es nuevo. Según reveló Malaspina, a mediados de 2026 el Millonario presentó una propuesta para adquirir un porcentaje de la ficha del defensor. La oferta fue de 3 millones de dólares, a pagar en dos años , aunque Argentinos Juniors decidió rechazarla.

“River hizo una oferta en junio que eran 3 millones a pagar en dos años y hasta ahora no hubo otro club que haya hecho”, explicó el presidente del Bicho.

Ahora, con la llegada del próximo mercado de pases y la necesidad de reorganizar su plantel, el nombre de Álvarez volvió a aparecer entre las opciones que analiza el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Del otro lado, Boca volvió a poner al sanjuanino entre sus prioridades. El Xeneize busca alternativas para reforzar la zaga central y lo considera una posible incorporación ante una eventual salida de Lautaro Di Lollo, por quien esperan ofertas.

El interés ya había aparecido a mitad de año, cuando Rodolfo Arruabarrena había apuntado al defensor. Sin embargo, por el momento no comenzaron formalmente las negociaciones entre las instituciones.

La situación económica de Argentinos Juniors también será determinante. El club de La Paternal necesita desprenderse de futbolistas para generar ingresos y Álvarez es uno de los referentes de su plantel.