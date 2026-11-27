El mundo del motociclismo quedó conmocionado este viernes por el inesperado anuncio de Marc Márquez , quien confirmó su retiro de MotoGP apenas cinco días después de conquistar su décimo título mundial. El español pondrá fin a su carrera profesional este fin de semana.

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La noticia se conoció durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Sentado en el interior del box de Ducati, el piloto sorprendió a todos al mostrar una serie de carteles escritos en inglés frente a las cámaras de televisión, mediante los cuales agradeció el acompañamiento durante su trayectoria y comunicó que disputará su última competencia.

“Este va a ser mi último gran premio” , fue uno de los mensajes que exhibió el español, mientras los integrantes de su equipo comenzaron a aplaudirlo. Minutos después, Ducati confirmó oficialmente la decisión del piloto, quien había renovado su contrato con la escudería italiana hasta finales de 2028.

El anuncio generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo, especialmente porque Márquez acaba de igualar el histórico récord de Giacomo Agostini, con ocho campeonatos mundiales en la máxima categoría, y superar los siete títulos que consiguió Valentino Rossi en la categoría reina.

Visiblemente emocionado y acompañado por su familia y compañeros de la categoría, Márquez brindó una conferencia de prensa en la que explicó las razones de su decisión. El español reveló que comenzó a experimentar temor ante las consecuencias físicas de las lesiones que sufrió durante los últimos años, particularmente por los episodios de diplopía, una alteración que provoca visión doble .

El piloto reconoció que tomó la determinación durante el Gran Premio de Japón, disputado en octubre, y que solamente su hermano Álex conocía lo que había decidido. Desde entonces, concentró sus esfuerzos en la lucha por el campeonato mundial, que finalmente conquistó el pasado domingo en Portimão, Portugal.

“Prometí a mi cuerpo que ésta sería la última vez”, confesó Márquez durante su despedida, en referencia al desgaste físico que atravesó durante las últimas temporadas. A pesar de mantener su competitividad y continuar peleando por victorias, el español consideró que había llegado el momento de abandonar la actividad profesional.

Una carrera histórica marcada por los títulos y la superación

Nacido el 17 de febrero de 1993 en Cervera, España, Marc Márquez debutó en el Mundial de Motociclismo en 2008. En 2010 conquistó su primer campeonato en la categoría de 125 cc, mientras que en 2012 se consagró en Moto2, antes de dar el salto a la máxima división de la mano de Honda.

Su irrupción en MotoGP fue inmediata. En 2013 se convirtió en el piloto más joven en conquistar el campeonato de la categoría reina y posteriormente volvió a coronarse en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Sin embargo, una grave lesión en el brazo derecho sufrida en 2020 abrió una etapa marcada por operaciones, ausencias y dificultades para recuperar su mejor versión.

Tras abandonar Honda y comenzar una nueva etapa con Ducati, Márquez protagonizó uno de los regresos más destacados de la historia del motociclismo. Volvió a consagrarse campeón mundial en 2025 y revalidó el título en 2026, alcanzando los diez campeonatos mundiales a lo largo de su carrera.

Con más de 300 grandes premios disputados y más de 100 victorias en las distintas categorías del Mundial, el español tendrá su despedida definitiva este domingo 29 de noviembre en el Gran Premio de Valencia, ante su público y con el título de campeón del mundo asegurado.