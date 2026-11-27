El sanjuanino Francisco Álvarez promete convertirse en uno de los protagonistas del próximo mercado de pases del fútbol argentino. River y Boca están interesados en incorporar al defensor de Argentinos Juniors, cuyo presidente, Cristian Malaspina, confirmó la intención de venderlo.

A sus 26 años, el futbolista oriundo de Rawson atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y despertó nuevamente el interés de los dos gigantes del fútbol argentino. Si bien su nombre ya había circulado durante el último mercado de pases, las recientes declaraciones del máximo dirigente del Bicho le dieron un nuevo impulso a las negociaciones y abrieron la posibilidad de que el sanjuanino cambie de camiseta de cara a la temporada 2027.

En diálogo con el canal Azz Stream, Malaspina reconoció que existieron conversaciones con la dirigencia de Boca y dejó en claro cuál será la postura de Argentinos Juniors ante una eventual disputa económica con River. “No importa la cotización de mercado, lo vamos a vender al que ponga más plata” , sentenció el presidente, quien además reveló detalles de una propuesta que anteriormente había llegado desde Núñez.

Malaspina contó que River ofreció 3 millones de dólares por el 50% del pase de Álvarez durante el anterior mercado de transferencias. Sin embargo, la modalidad de pago, que contemplaba completar el desembolso en un plazo de dos años, no convenció a la dirigencia de Argentinos Juniors y la operación terminó frustrándose.

Ahora, Boca volvió a la carga por el defensor a pedido de Rodolfo Arruabarrena, quien busca alternativas para reforzar la última línea de su equipo. La posible incorporación del sanjuanino está vinculada a una eventual salida de Lautaro Di Lollo, que despertó el interés de otros clubes y cuya transferencia podría generar los recursos necesarios para avanzar por el marcador central del Bicho.

Por el momento, el Xeneize no presentó una oferta económica formal, aunque Malaspina reconoció que ya hubo conversaciones entre ambas instituciones cuando se concretó la transferencia de Leandro Lozano. Según trascendió, la cláusula de salida de Álvarez ronda los 7 millones de dólares, aunque las necesidades económicas de Argentinos podrían influir en las condiciones de una futura negociación.

El club de La Paternal atraviesa una compleja situación financiera, con deudas salariales correspondientes a septiembre y octubre y una inhibición de la FIFA que le impide incorporar futbolistas hasta resolver el reclamo económico que originó la sanción. En ese escenario, la venta de una de sus principales figuras aparece como una alternativa para obtener ingresos y afrontar parte de sus compromisos.

De las inferiores de San Martín a estar en la mira de los gigantes del fútbol argentino

Nacido en Rawson el 26 de febrero de 2000, Francisco Álvarez dio sus primeros pasos futbolísticos en las divisiones inferiores de San Martín de San Juan, donde debutó en Primera División con apenas 17 años. Su crecimiento deportivo lo llevó posteriormente a Talleres de Córdoba, Patronato y Barracas Central, hasta desembarcar en Argentinos Juniors a comienzos de 2024.

En La Paternal encontró la continuidad necesaria para consolidarse como uno de los zagueros destacados del campeonato argentino. En agosto de este año recibió un reconocimiento especial de la institución tras alcanzar los 100 partidos oficiales con la camiseta del Bicho, una marca que reflejó el protagonismo adquirido desde su llegada al club.

Durante la temporada 2026, el sanjuanino disputó 36 partidos, convirtió tres goles y participó en 13 encuentros en los que Argentinos mantuvo su arco invicto. Su regularidad, fortaleza defensiva y capacidad en el juego aéreo lo ubicaron entre las alternativas que analizan los cuerpos técnicos de Boca y River para reforzar sus planteles.

Con la temporada de Argentinos Juniors finalizada, las próximas semanas serán importantes para definir el futuro del defensor. Boca todavía tiene compromisos por el Torneo Clausura y la Copa Argentina, mientras que River cuenta con el antecedente de haber realizado una propuesta económica por el futbolista. Desde La Paternal, la dirigencia ya anticipó que está dispuesta a negociar su salida.