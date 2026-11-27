El equipo de Sociedade Esportiva Palmeiras y Club Estudiantes de La Plata ultiman detalles tácticos y evalúan lesiones clave para la final de la Copa Libertadores.

Compartir







Palmeiras, ya instalado en Uruguay, llevó a cabo su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Albion FC con la mira puesta en Estudiantes. El técnico Abel Ferreira evalúa hasta último momento la participación de Murilo y Joaquín Piquerez, quienes se movieron a la par de sus compañeros en la previa del gran duelo por la Copa Libertadores.

El esquema predilecto del equipo paulista, con tres centrales, incluiría a Murilo junto a Gustavo Gómez y Alexander Barboza. Piquerez, de estar disponible, jugaría en su país natal, con Arthur como alternativa. En el mediocampo, Lucas Evangelista, Marlon Freitas y Andreas Pereira compiten por dos plazas, mientras que la delantera presenta la duda entre Vitor Roque y Mauricio para acompañar a José "Flaco" López.

Por su parte, Estudiantes define su formación con la ausencia confirmada de Baltasar Rodríguez, expulsado en semifinales. La posible inclusión de Tomás Palacios podría derivar en una línea de cinco defensores, mientras que Eric Meza o Edwuin Cetré son otras opciones que modificarían el esquema. La posibilidad de Joaquín Correa, recuperándose de un desgarro, también está latente.

Definiciones tácticas en la antesala del partido La alineación tentativa de Palmeiras para la final ante Copa Libertadores sería: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, Flaco López y Vítor Roque o Mauricio. La decisión final dependerá del entrenamiento de este viernes.