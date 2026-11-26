Rocío Orellano atraviesa un gran momento deportivo y suma nuevos desafíos en su carrera . La joven sanjuanina, que recientemente representó a la provincia en los Juegos Nacionales Deportivos Evita, donde consiguió dos medallas en atletismo, recibió ahora la convocatoria para entrenar con la Preselección Argentina Sub 16 de fútbol femenino en el predio de Ezeiza.

Su participación en los Juegos Evita, disputados en Mar del Plata, dejó un saldo destacado: obtuvo la medalla de plata en Cross Country y también consiguió el segundo puesto en la posta 4x100. Dos resultados que reflejan su capacidad deportiva y una faceta que forma parte de su recorrido como atleta.

Actualmente juega en Talleres de Córdoba y se prepara con vistas al Sudamericano 2027 y al Mundial Sub 17.

Pero el atletismo no es la única disciplina en la que Rocío se destaca. Su principal camino deportivo está ligado al fútbol, actividad que comenzó a practicar a los cuatro años en Atenas de Pocito. Allí dio sus primeros pasos y se formó hasta que, a mitad de este año, recibió el llamado de Talleres de Córdoba para incorporarse al fútbol profesional.

Actualmente juega en el conjunto cordobés y se desempeña como mediocampista ofensiva, en la posición de número 10. En pocos meses, su carrera tuvo un importante crecimiento: de sus primeros años en el fútbol sanjuanino pasó a competir en el ámbito profesional y ahora recibió la citación para formar parte de los entrenamientos de la Preselección Argentina.

SELECCION ARGENTINA

La convocatoria llegó el miércoles pasado y esta semana se encuentra trabajando en Ezeiza, en una preparación que tiene como objetivo conformar el equipo nacional que afrontará el Sudamericano del próximo año y el Mundial Sub 17.

“Estoy muy contenta, es una experiencia inolvidable. Estoy cumpliendo un sueño”, expresó Rocío sobre esta nueva oportunidad en su carrera. “Estoy muy contenta, es una experiencia inolvidable. Estoy cumpliendo un sueño”, expresó Rocío sobre esta nueva oportunidad en su carrera.

De esta manera, la joven sanjuanina combina dos experiencias deportivas importantes: por un lado, las medallas obtenidas en los Juegos Evita representando a San Juan en atletismo y, por otro, su crecimiento en el fútbol, disciplina que hoy le abre las puertas de la Selección Argentina juvenil. Una trayectoria que suma capítulos y que tiene en esta convocatoria un nuevo motivo de ilusión.