La selección argentina de básquet debuta en Zárate en un duelo trascendental ante Bahamas, buscando asegurar su clasificación al Mundial de Qatar 2027. Este es el primer enfrentamiento histórico del equipo nacional en esta ciudad, que contará con el Espacio Diego Armando Maradona como sede.
El combinado albiceleste, dirigido por Pablo Prigioni, llega a esta quinta ventana de Eliminatorias con un récord de seis triunfos y dos derrotas, igualando en puntos a Uruguay pero con una ventaja en el desempate. Canadá, líder invicto de la zona, ya tiene un pie en el Mundial, mientras que Bahamas se ubica cuarto, a dos victorias de distancia.
El camino de la selección argentina de básquet hacia el mundial
La importancia de estos encuentros radica en que Argentina podría sellar su pasaje a la cita mundialista en esta misma ventana. Una victoria ante Bahamas y otra ante Canadá el próximo domingo garantizarían su presencia en la Copa del Mundo, evitando depender de los resultados en la última fecha.
La elección de Zárate como sede, a 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, responde a cuestiones logísticas para optimizar la preparación del plantel. El estadio, inaugurado en 2022, tiene capacidad para 2500 espectadores y ya albergó entrenamientos de selecciones, incluida la mayor femenina.
Los desafíos que afronta el equipo de Pablo Prigioni
El equipo nacional afronta importantes ausencias por lesión: Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro no estarán disponibles. A pesar de esto, jugadores como Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino y Gonzalo Corbalán asumen un rol protagónico para liderar al equipo en esta etapa crucial.
Las bajas por lesión de figuras como Campazzo y Deck obligan a una reconfiguración del plantel. Sin embargo, la experiencia de Laprovíttola y el aporte de jugadores de la Liga Nacional y ligas europeas confían en un equipo competitivo para enfrentar a rivales como Bahamas, que también presenta ausencias importantes de jugadores NBA.
La última vez que Argentina quedó fuera de un Mundial fue en 2023, lo que también la marginó de los Juegos Olímpicos de París 2024. El objetivo es claro: regresar al escenario mundialista para luchar por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y reafirmar la presencia argentina en el básquetbol internacional.