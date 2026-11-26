La selección argentina de básquet debuta en Zárate frente a Bahamas buscando asegurar su clasificación al Mundial 2027 sin depender de otros resultados.

Pablo Prigioni durante una práctica de la selección argentina de básquet en la previa del partido ante Bahamas en Zárate.

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La selección argentina de básquet debuta en Zárate en un duelo trascendental ante Bahamas, buscando asegurar su clasificación al Mundial de Qatar 2027. Este es el primer enfrentamiento histórico del equipo nacional en esta ciudad, que contará con el Espacio Diego Armando Maradona como sede.

🇦🇷 ¡Estamos de vuelta!



🏀 La Selección Mayor masculina comenzó sus entrenamientos en Zárate de cara a una nueva Ventana FIBA en busca de la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2027. pic.twitter.com/SQXojCaRn1 — Argentina Básquet (@cabboficial) November 25, 2026 El combinado albiceleste, dirigido por Pablo Prigioni, llega a esta quinta ventana de Eliminatorias con un récord de seis triunfos y dos derrotas, igualando en puntos a Uruguay pero con una ventaja en el desempate. Canadá, líder invicto de la zona, ya tiene un pie en el Mundial, mientras que Bahamas se ubica cuarto, a dos victorias de distancia.

El camino de la selección argentina de básquet hacia el mundial La importancia de estos encuentros radica en que Argentina podría sellar su pasaje a la cita mundialista en esta misma ventana. Una victoria ante Bahamas y otra ante Canadá el próximo domingo garantizarían su presencia en la Copa del Mundo, evitando depender de los resultados en la última fecha.

La elección de Zárate como sede, a 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, responde a cuestiones logísticas para optimizar la preparación del plantel. El estadio, inaugurado en 2022, tiene capacidad para 2500 espectadores y ya albergó entrenamientos de selecciones, incluida la mayor femenina.

Los desafíos que afronta el equipo de Pablo Prigioni El equipo nacional afronta importantes ausencias por lesión: Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro no estarán disponibles. A pesar de esto, jugadores como Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino y Gonzalo Corbalán asumen un rol protagónico para liderar al equipo en esta etapa crucial.