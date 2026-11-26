La escudería Alpine, equipo del piloto argentino Franco Colapinto, recibió una sanción económica por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la antesala del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. La medida se basa en irregularidades detectadas en la documentación de sus informes financieros correspondientes a la temporada 2025.
La sanción, catalogada como una infracción de procedimiento, se produjo luego de que la escudería francesa reconociera haber excluido de manera incorrecta ciertos gastos operativos, como los de marketing y recursos humanos, al considerarlos ajenos a la actividad competitiva. Si bien Alpine no excedió el límite presupuestario establecido por la categoría, estos errores administrativos llevaron a la aplicación de una multa económica.
Detalles sobre la multa financiera al equipo Alpine
El monto exacto de la sanción no ha sido informado oficialmente, pero medios especializados estiman que este tipo de incumplimientos suelen rondar entre los 300.000 y 500.000 dólares. Adicionalmente, Alpine deberá cubrir los costos administrativos derivados de la investigación llevada a cabo por la Administración del Límite Presupuestario (CCA).
Alpine reconoció haber cometido los errores de manera involuntaria y aceptó las conclusiones de la FIA, señalando la complejidad del reglamento financiero y la necesidad de perfeccionar sus procedimientos internos. La escudería francesa, al igual que Williams, acordó una resolución formal y consensuada dentro del Reglamento Financiero de la Fórmula 1, lo que evitó un juicio deportivo formal.
¿Cómo afectó el reglamento a otras escuderías?
A diferencia de Alpine, Williams sí superó el límite presupuestario en 2025 por aproximadamente 820.000 dólares, equivalente al 0,48% del máximo permitido. En su caso, la FIA determinó que la irregularidad fue involuntaria y vinculada a gastos administrativos, imponiendo además de una multa, una reducción del 1,5% en sus horas de pruebas en túnel de viento y simulaciones aerodinámicas.