La escudería Alpine recibió una sanción económica de la Federación Internacional del Automóvil por imprecisiones en sus informes financieros previos al Gran Premio de Qatar.

Alpine recibió una sanción económica de la FIA por irregularidades en sus informes financieros.

Compartir







La escudería Alpine, equipo del piloto argentino Franco Colapinto, recibió una sanción económica por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la antesala del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. La medida se basa en irregularidades detectadas en la documentación de sus informes financieros correspondientes a la temporada 2025.

FIA completes its review of compliance with the 2025 FIA Formula 1 Financial Regulations.



👉 https://t.co/slu9xUAiJb#FIA #F1 pic.twitter.com/womabo65pq — FIA (@fia) November 25, 2026 La sanción, catalogada como una infracción de procedimiento, se produjo luego de que la escudería francesa reconociera haber excluido de manera incorrecta ciertos gastos operativos, como los de marketing y recursos humanos, al considerarlos ajenos a la actividad competitiva. Si bien Alpine no excedió el límite presupuestario establecido por la categoría, estos errores administrativos llevaron a la aplicación de una multa económica.

Detalles sobre la multa financiera al equipo Alpine El monto exacto de la sanción no ha sido informado oficialmente, pero medios especializados estiman que este tipo de incumplimientos suelen rondar entre los 300.000 y 500.000 dólares. Adicionalmente, Alpine deberá cubrir los costos administrativos derivados de la investigación llevada a cabo por la Administración del Límite Presupuestario (CCA).

Alpine reconoció haber cometido los errores de manera involuntaria y aceptó las conclusiones de la FIA, señalando la complejidad del reglamento financiero y la necesidad de perfeccionar sus procedimientos internos. La escudería francesa, al igual que Williams, acordó una resolución formal y consensuada dentro del Reglamento Financiero de la Fórmula 1, lo que evitó un juicio deportivo formal.