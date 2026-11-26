Boca logró que su partido ante Gimnasia de La Plata, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura, se adelante para este domingo a las 20.30 en la Bombonera. La modificación solicitada por el club se debe al desgaste acumulado por el plantel y a la cercanía de la final de la Copa Argentina ante Platense, prevista para el miércoles siguiente.
Según se informó, la Liga Profesional de Fútbol accedió al pedido del Xeneize y ajustó la programación, lo que representa un alivio tanto para los jugadores como para los hinchas que planeaban asistir o seguir el partido desde sus hogares.
Claves del calendario y la copa de la liga
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de participar en la final de la Copa Sudamericana el sábado anterior, regresó a la Argentina en la madrugada del lunes y ya compitió el miércoles. El adelantamiento del horario le otorga un margen adicional en la previa de un calendario que presenta pocos respiros.
El Xeneize jugará contra Gimnasia y, solo tres días después, afrontará la definición de la Copa Argentina en Santiago del Estero, lo que implica un nuevo traslado.
Modificación solicitada por gimnasia de la plata y boca
El pedido de adelantar el inicio del partido surgió inmediatamente después del triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia, clasificado a cuartos. La intención fue evitar que una nueva noche de competencia se extendiera hasta la madrugada del lunes, considerando además que el partido podría ir a suplementario y penales.