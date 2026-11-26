El Xeneize consiguió modificar el horario del encuentro en La Bombonera para evitar jugar hasta tarde y tener mayor margen en un calendario apretado.

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Boca logró que su partido ante Gimnasia de La Plata, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura, se adelante para este domingo a las 20.30 en la Bombonera. La modificación solicitada por el club se debe al desgaste acumulado por el plantel y a la cercanía de la final de la Copa Argentina ante Platense, prevista para el miércoles siguiente.

Según se informó, la Liga Profesional de Fútbol accedió al pedido del Xeneize y ajustó la programación, lo que representa un alivio tanto para los jugadores como para los hinchas que planeaban asistir o seguir el partido desde sus hogares.

Claves del calendario y la copa de la liga El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de participar en la final de la Copa Sudamericana el sábado anterior, regresó a la Argentina en la madrugada del lunes y ya compitió el miércoles. El adelantamiento del horario le otorga un margen adicional en la previa de un calendario que presenta pocos respiros.

El Xeneize jugará contra Gimnasia y, solo tres días después, afrontará la definición de la Copa Argentina en Santiago del Estero, lo que implica un nuevo traslado.