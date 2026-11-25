Con goles de Leandro Paredes de penal y una volea de Miguel Merentiel, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena superó con autoridad al conjunto mendocino ante su público y estiró su racha triunfal.

Boca Juniors ratificó su gran presente futbolístico en La Bombonera al derrotar con autoridad por 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, resultado que le permitió sellar su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura. Recién coronado campeón de la Copa Sudamericana y líder de la Tabla Anual, el conjunto xeneize desplegó un alto nivel colectivo frente a su gente y dejó en claro que mantiene intacta su ambición en la recta final de 2026.

Tras un imponente recibimiento en el estadio Alberto J. Armando, el equipo local necesitó apenas 17 minutos para romper la paridad. Una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área derivó en la sanción de un penal por parte del árbitro Luis Lobo Medina a instancias del VAR, comandado por José Carreras. Leandro Paredes asumió la ejecución con jerarquía, ajustó su remate contra un ángulo y envió la pelota al fondo de la red mientras el arquero Emmanuel Gómez Riga se arrojaba hacia el sector opuesto.

Con el marcador a favor, cobró aún mayor relevancia la solidez de Álvaro Montero. El guardameta colombiano había protagonizado una intervención determinante en los primeros segundos del encuentro al contenerle un remate a Luis Sequeira, y volvió a transmitir total seguridad bajo los tres palos para alcanzar su sexta valla invicta consecutiva, sumando los cruces ante Independiente, River Plate, Defensa y Justicia, Banfield, Atlético Mineiro e Independiente Rivadavia.

Definición uruguaya y preocupación en el mediocampo En el complemento, Boca liquidó el trámite a los 52 minutos gracias a una conexión uruguaya de alta factura. Leandro Lozano desbordó con potencia hasta el fondo de la cancha, envió un centro preciso de primera al corazón del área y encontró a Miguel Merentiel, quien resolvió de volea para decretar el 2-0 definitivo. La ventaja incluso resultó exigua para reflejar la superioridad futbolística que el equipo de la Ribera ejerció sobre su rival a lo largo de los noventa minutos.

La única nota de preocupación de la noche para el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena pasó por el aspecto físico, ya que Milton Delgado debió abandonar el campo de juego durante el primer tiempo y Williams Alarcón corrió la misma suerte en el complemento, ambos afectados por molestias musculares que serán evaluadas de cara a la exigente seguidilla de partidos.