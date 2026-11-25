Una foto de Nico Paz con la camiseta de Boca cuando era pequeño volvió a despertar la ilusión de los hinchas xeneizes. El futbolista argentino reveló el por qué de aquella imagen que se hizo viral y contó de dónde nació su vínculo con los colores azul y oro.

“De chiquito me compraban mucho las camisetas”, explicó el jugador de 22 años en una entrevista con TNT Sports, después del triunfo de Como por 1-0 ante AEK Atenas por la Champions League. Luego, al ser consultado puntualmente por la fotografía, agregó: “Eso es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca”.

Nico Paz conoció la Bombonera este año La imagen no pasó inadvertida entre los simpatizantes de Boca, que encontraron en aquella postal un motivo más para imaginar al mediocampista vistiendo algún día la camiseta del club. Aunque Nico Paz nació en España, tiene raíces familiares que lo conectan con el Xeneize.