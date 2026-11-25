La final de la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Platense se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre. Según trascendió este miércoles, el escenario elegido para definir al campeón será el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero , con horario estimativo a las 21.

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La fecha original se mantuvo pese a las especulaciones que habían surgido durante los últimos días por el ajustado calendario del Xeneize, que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y todavía continúa en carrera en el Torneo Clausura.

Santiago del Estero terminó imponiéndose entre las alternativas que se manejaban para albergar la definición, que también incluían a Mendoza y Rosario. Por el momento, resta que la organización oficialice el horario y comunique los detalles correspondientes a la venta de entradas.

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el campeón se definirá directamente mediante los tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario. AFA

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su clasificación tras golear 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con tantos de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano. El Xeneize buscará conquistar su quinta Copa Argentina, certamen que ganó por última vez en 2021, precisamente en Santiago del Estero, cuando derrotó por penales a Talleres de Córdoba.

Por su parte, el Platense de Martín Palermo alcanzó por primera vez la final de la competencia tras eliminar a Atlético Tucumán por 5-4 en los penales. El Calamar intentará sumar una nueva estrella a su historia después de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura 2025, también en el Madre de Ciudades.

La ajustada agenda de Boca

Antes de disputar la final de la Copa Argentina, el Xeneize deberá afrontar los octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, este miércoles desde las 21 en La Bombonera. En caso de conseguir la clasificación, también tendrá que disputar los cuartos de final durante el próximo fin de semana.

La organización deberá anunciar en los próximos días el horario definitivo del encuentro ante Platense, la distribución de las parcialidades y el mecanismo de venta de entradas para ambas hinchadas.