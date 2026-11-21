Boca volvió a festejar a nivel internacional. El Xeneize venció 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 , después de un partido que controló prácticamente desde el comienzo.

Boca Juniors va por la gloria en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: hora, TV y posibles formaciones

El increíble gol que erró Merentiel antes del 1-0 de Boca en la final: falló solo tras el blooper de Everson

El equipo de Rodolfo Arruabarrena impuso condiciones durante los 90 minutos y encontró la ventaja en el primer tiempo con Santiago Ascacíbar , mientras que Miguel Merentiel amplió la diferencia apenas iniciado el complemento. Atlético Mineiro nunca consiguió acomodarse al desarrollo y prácticamente no encontró herramientas para poner en riesgo el triunfo argentino.

La consagración terminó además con una espera que se había extendido durante 18 años . El último título internacional de Boca había sido la Recopa Sudamericana de 2008 ante Arsenal de Sarandí. Desde entonces, el club había atravesado, entre otras definiciones, las finales perdidas de la Copa Libertadores de 2012, 2018 y 2023.

La diferencia entre ambos equipos comenzó a advertirse rápidamente. Boca tomó la iniciativa, recuperó la pelota con facilidad y logró instalarse durante largos pasajes en campo brasileño, mientras Atlético Mineiro tuvo dificultades para conectar sus líneas y darle continuidad a sus ataques. Incluso antes de abrir el marcador, el Xeneize tuvo una situación increíble: un error de Everson dejó a Merentiel prácticamente con el arco vacío, pero el delantero uruguayo terminó definiendo contra el travesaño y desperdició una oportunidad que parecía inmejorable.

La ventaja llegó después. Ascacíbar puso el 1-0 a los 15 minutos con una gran definición al ángulo dentro del área y confirmó en el marcador lo que Boca ya venía mostrando desde el juego. Mineiro no consiguió reaccionar y el equipo dirigido por Eduardo Domínguez cerró la primera mitad sin poder lastimar con claridad a Álvaro Montero, sosteniéndose en partido principalmente porque Boca no logró convertir otras situaciones favorables.

Sobre el cierre del primer tiempo, Merentiel volvió a quedar mano a mano con Everson, pero demoró la definición y dejó escapar otra posibilidad concreta de ampliar la diferencia.

Merentiel tuvo revancha y encaminó el título

La segunda mitad comenzó de la mejor manera para Boca. Apenas habían transcurrido dos minutos del complemento cuando Sebastián Villa logró asistir a Merentiel y, esta vez, el delantero no falló: apareció frente al arco y empujó la pelota para establecer el 2-0. El gol terminó de acomodar una final que ya se desarrollaba bajo el control del Xeneize.

Boca administró la ventaja y sostuvo la superioridad frente a un Atlético Mineiro que continuó desconectado, sin encontrar precisión en los metros finales ni generar situaciones suficientes para modificar el partido. Arruabarrena encontró respuestas en todas las líneas y el equipo consiguió sostener la intensidad cuando fue necesario y manejar los tiempos cuando la ventaja permitió bajar el ritmo. El conjunto brasileño nunca logró llevar la definición hacia un escenario incómodo para Boca.

Una espera de 18 años que llegó a su fin

La Copa Sudamericana significa el regreso de Boca a las consagraciones internacionales después de casi dos décadas. Su anterior vuelta olímpica fuera del ámbito local había sido la Recopa Sudamericana 2008, obtenida frente a Arsenal. En el medio quedaron tres finales de Libertadores perdidas: ante Corinthians en 2012, River en 2018 y Fluminense en 2023. La victoria en Barranquilla cortó finalmente esa racha y devolvió al club a una celebración continental.

Además, Boca consiguió su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005. El trofeo también le asegura un lugar en la Copa Libertadores 2027 y la posibilidad de disputar la próxima Recopa Sudamericana.

La noche terminó con Boca levantando nuevamente una copa internacional, después de controlar una final en la que Atlético Mineiro nunca consiguió imponer su juego y en la que los goles de Ascacíbar y Merentiel terminaron reflejando la superioridad del equipo argentino.