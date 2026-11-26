La FIFA confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial. Un grupo de hackers se atribuyó la responsabilidad del hecho y aseguró haber obtenido más de 12 gigabytes de archivos confidenciales de la organización.

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El organismo presidido por Gianni Infantino informó que trabaja junto con las autoridades competentes y las fuerzas de seguridad para esclarecer lo sucedido, determinar el alcance de la filtración e identificar a los responsables. La entidad calificó el episodio como una grave vulneración de la privacidad y advirtió sobre las posibles consecuencias para las personas afectadas. Sin embargo, no precisó la fecha exacta del ataque ni la totalidad de los documentos comprometidos.

El grupo denominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) quedó bajo la lupa tras publicar el pasado 19 de noviembre una captura de pantalla con supuestos archivos internos de la FIFA. Tres días después, se atribuyó el ataque y afirmó haber sustraído una importante cantidad de documentación reservada.

De acuerdo con las declaraciones de los propios atacantes, entre los archivos comprometidos habría:

Hasta el momento, el contenido completo de los documentos presuntamente robados no pudo ser verificado de manera independiente.

Cómo lograron acceder a los sistemas de la FIFA

Según fuentes vinculadas con la investigación, los delincuentes informáticos habrían conseguido ingresar mediante la suplantación de identidad de empleados. Esta modalidad, asociada al phishing y la ingeniería social, consiste en recurrir al engaño para conseguir acceso a información protegida.

Desde el organismo señalaron que el episodio no estaría relacionado con una falla técnica de su infraestructura informática. Además, fuentes consultadas por la agencia Reuters indicaron que los datos afectados representarían menos del 0,1% de toda la información administrada por la institución. Tampoco se pudo establecer si los atacantes buscaban documentación específica de Gianni Infantino o del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

El ataque se produjo en un momento delicado para Infantino

El incidente informático ocurre en medio de los cuestionamientos al presidente de la FIFA por su frustrado proyecto de incorporar inversores privados al negocio de la Copa del Mundo. La iniciativa contemplaba recaudar hasta US$4.200 millones mediante la venta del 20% de una nueva unidad comercial encargada de gestionar las competiciones.

Fuentes con conocimiento del caso aseguraron que los documentos relacionados con ese proyecto no fueron comprometidos durante el ataque. El episodio también se produce a pocos meses de las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para el 18 de marzo de 2027, en las que Infantino buscará extender su mandato hasta 2031.

La FIFA no es el único organismo afectado

Los ataques informáticos contra instituciones deportivas se convirtieron en una preocupación creciente. A principios de noviembre, LaLiga de España informó que una persona no autorizada había conseguido acceder a una de sus plataformas digitales. En Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también abrió una investigación en julio, luego de que varios periodistas recibieran correos electrónicos sospechosos tras el partido de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial.

Por el momento, la FIFA no informó cuántas personas u organizaciones resultaron afectadas por el ciberataque ni confirmó oficialmente el volumen de información sustraída.