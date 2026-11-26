Se conocieron los cuatro enfrentamientos que determinarán las semifinales del Clausura. La final será el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único.

Este miércoles, quedaron definidos los partidos por los cuartos de final del Torneo Clausura. Vélez, Barracas Central, Independiente, Rosario Central, River, Instituto, Gimnasia de La Plata y Boca aseguraron su lugar en la próxima ronda. Los partidos se jugarán el próximo fin de semana.

De esta manera, los partidos quedaron definidos: Instituto frente a River e Independiente ante Vélez serán los cruces de una parte del cuadro. Por el otro lado, Rosario Central se medirá ante Barracas Central, mientras que Boca recibirá a Gimnasia.

El sistema para los cuartos de final será el mismo que en la primera instancia: series a un solo encuentro en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, habrá tiempo suplementario (dividido en dos tiempos de 15 minutos) y, si persiste la igualdad, la definición será por penales.

La final también será con prórroga y penales, pero se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, el sábado 12 de diciembre.

Los cruces de cuartos de final Independiente vs. Vélez