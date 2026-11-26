Este miércoles, quedaron definidos los partidos por los cuartos de final del Torneo Clausura. Vélez, Barracas Central, Independiente, Rosario Central, River, Instituto, Gimnasia de La Plata y Boca aseguraron su lugar en la próxima ronda. Los partidos se jugarán el próximo fin de semana.
De esta manera, los partidos quedaron definidos: Instituto frente a River e Independiente ante Vélez serán los cruces de una parte del cuadro. Por el otro lado, Rosario Central se medirá ante Barracas Central, mientras que Boca recibirá a Gimnasia.
El sistema para los cuartos de final será el mismo que en la primera instancia: series a un solo encuentro en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, habrá tiempo suplementario (dividido en dos tiempos de 15 minutos) y, si persiste la igualdad, la definición será por penales.
La final también será con prórroga y penales, pero se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, el sábado 12 de diciembre.
Instituto vs. River Plate
Rosario Central vs. Barracas Central
Boca Juniors vs. Gimnasia (La Plata)
La Liga Profesional todavía no confirmó el cronograma completo.
Los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura
Vélez – Independiente
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Gabriel Chade
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Sebastián Habib
Instituto – River
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Laura Fortunato
Rosario Central – Barracas Central
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Diego Bonfá
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Mariano Ascensi
Boca – Gimnasia
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlota
Fechas de los playoffs del Clausura 2026
Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre
Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre
Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata
Qué se juega el campeón: clasificación a la Copa Libertadores y Trofeo de Campeones
El equipo que se consagre campeón del Clausura 2026 se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, disputará la final por el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Torneo Apertura, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.