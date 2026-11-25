La final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur ya tiene árbitro confirmado. Lucas Novelli Sanz , de Tandil, será el encargado de impartir justicia en la revancha entre Sportivo Desamparados y Sport Club Pacífico de General Alvear , que se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 20.30, en el estadio Héctor Moncada.

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La designación no pasa inadvertida, teniendo en cuenta los antecedentes del árbitro en el fútbol argentino y algunas actuaciones que despertaron fuertes cuestionamientos . Uno de los episodios más recordados ocurrió en enero de 2021, cuando dirigió la final del Federal A entre Güemes de Santiago del Estero y Villa Mitre de Bahía Blanca. Aquel encuentro terminó 1 a 1 y se definió por penales a favor del conjunto santiagueño, pero quedó marcado por las dos expulsiones muy discutidas de futbolistas de Villa Mitre y por otras decisiones disciplinarias que generaron fuertes críticas.

Otro antecedente que involucra directamente a Desamparados se produjo en diciembre de 2019, cuando Novelli dirigió el encuentro frente a Olimpo en Bahía Blanca, por el Federal A. El partido terminó 2 a 0 para el conjunto local y su actuación fue cuestionada por la expulsión de Emanuel Décimo y por el diferente criterio disciplinario que aplicó durante un tumulto con futbolistas de ambos equipos.

En medio de las consultas por sus antecedentes, hay un episodio que merece una aclaración especial. Lucas Novelli Sanz no fue el árbitro de la polémica final por el ascenso al Federal A entre FADEP de Mendoza y La Amistad de Cipolletti, disputada en febrero de 2026.

Aquel encuentro, que terminó 3 a 2 a favor del equipo mendocino, fue dirigido por Diego Saúl Novelli, otro árbitro . Su actuación quedó en el centro de la controversia por dos penales sancionados a favor de FADEP, que terminaron siendo determinantes para conseguir el ascenso. La coincidencia de apellidos generó confusión, pero se trata de dos jueces diferentes.

Una final que ya viene caliente por lo sucedido en la ida

La designación de Novelli llega, además, en medio de un clima de tensión que dejó el primer capítulo de la serie en San Juan. El empate sin goles entre Desamparados y Pacífico en El Serpentario estuvo marcado por los fuertes cuestionamientos al arbitraje de Franco Morón, quien protagonizó una noche caliente y terminó convirtiéndose en el principal foco de atención.

Las decisiones del juez pampeano durante el encuentro generaron un profundo malestar en el público puyutano. Si bien no hubo penales ni expulsados, las denominadas “chiquitas” fueron motivo de reclamos y discusiones durante buena parte del partido.

Pero la situación no terminó con el pitazo final. La bronca se extendió durante casi una hora y un grupo de simpatizantes permaneció en las inmediaciones del estadio a la espera de la salida de la terna arbitral. Finalmente, Morón tuvo que retirarse bajo una fuerte custodia policial, entre insultos y abucheos, y fue trasladado en un móvil policial conocido popularmente como “la chanchita”.

Las imágenes de su salida recorrieron las redes sociales y reflejaron el clima que se vivió en Puyuta después de una primera final que dejó mucho más que un empate 0 a 0.

Ahora, con la serie abierta y todo por definirse en General Alvear, la responsabilidad estará en manos de Lucas Novelli Sanz. Desamparados buscará dar el golpe como visitante y Pacífico intentará aprovechar su localía para quedarse con la Región Cuyo. En una definición cargada de tensión, el arbitraje volverá a estar bajo la lupa.

El árbitro principal estará acompañado por Oscar Ariel Bono y Cristian Thomas Pasquetín, ambos de Junín, como asistentes 1 y 2, respectivamente. En tanto, Melina Mariel Eizaguirre, también de Junín, se desempeñará como cuarta árbitra.

El encuentro se disputará el domingo 29 de noviembre, a las 20:30, en General Alvear, Mendoza.