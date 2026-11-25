El Víbora jugará el domingo a las 20.30 en el sur mendocino solo con público local. El Consejo Federal define este miércoles al juez tras la polémica con Franco Morón, mientras se aguarda saber si Pacífico habilitará la transmisión.

Sportivo Desamparados dejó atrás la polémica del encuentro de ida y ya enfoca toda su preparación en la final de vuelta de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur frente a Sport Club Pacífico. La revancha se disputará este domingo desde las 20.30 en General Alvear, a 596 kilómetros de San Juan, en un estadio que contará únicamente con hinchas locales y con la presencia de un grupo reducido de dirigentes sanjuaninos.

A la espera del duelo decisivo, dos cuestiones concentran la atención en la previa: la habilitación de la televisación y el nombre del árbitro que designará el Consejo Federal en el transcurso de este miércoles.

¿Irá televisado Pacífico vs Desamparados? La transmisión del partido no es un detalle menor en medio del clima que rodea la serie. Como en el certamen son los clubes anfitriones quienes deciden si permiten emitir imágenes, Desamparados habilitó en la ida la transmisión de Radio Santa Cecilia. Pacífico, en cambio, no autorizó a los canales de streaming en sus partidos anteriores como local, por lo que resta saber si en esta instancia decisiva permitirá televisar el encuentro para evitar mayores suspicacias.

¿Y el árbitro? El otro foco está puesto en el arbitraje. Para el primer cruce había sido designado oficialmente Fernando Rekers, pero debido a sus antecedentes fue reemplazado por Franco Morón, cuya actuación quedó en el centro de las críticas.

En ese contexto, Ricardo Caruso Lombardi lanzó duras acusaciones el martes en su programa al asegurar que Desamparados quedará eliminado el domingo porque "le prometieron el ascenso a Pacífico y se lo van a dar", y apuntó contra el peso institucional de Andrés Merlos, árbitro de la Liga Profesional que además preside la Liga de Alvear y es secretario del gremio UADA, agrupación a la que pertenece Morón.