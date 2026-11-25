Pablo Castro, DT de Pacífico, salió a defender la campaña del equipo tras el cuestionado arbitraje de Franco Morón en la ida y luego de que Ricardo Caruso Lombardi apuntara contra el club mendocino.

La definición de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur entre Sportivo Desamparados y Sport Club Pacífico trascendió lo estrictamente futbolístico y quedó envuelta en una fuerte controversia arbitral y mediática. Tras la ida disputada en San Juan bajo la conducción de Franco Morón, el entrenador del conjunto mendocino, Pablo Castro, difundió un comunicado en cuatro placas titulado "El mérito de un grupo de trabajo" para respaldar a su plantel, cuerpo técnico y dirigencia frente a las críticas y sospechas sobre la serie.

En su mensaje, Castro remarcó el recorrido estadístico de Pacífico en el certamen para sostener que el presente del equipo responde a un proceso sostenido y no a fallos puntuales. Según detalló el propio DT, el elenco de General Alvear disputó 11 partidos, con 7 victorias, 3 empates y una sola derrota, además de 26 goles a favor, 6 en contra y 7 vallas invictas, campaña con la que terminó primero en su zona y alcanzó la final regional.

Sin eludir el debate por los arbitrajes, el técnico apuntó contra quienes reducen el rendimiento de su equipo a las decisiones de los jueces y cuestionó que se ponga en duda la transparencia del club. "Podemos discutir una decisión arbitral, pero reducir toda una campaña a determinadas situaciones de juego es desconocer una parte fundamental del fútbol: el mérito colectivo", sostuvo en el texto. En esa misma línea, agregó: "Somos ajenos a las decisiones arbitrales. No tenemos injerencia sobre ellas y considero injusto que se utilicen como argumento para poner en duda nuestra honestidad deportiva o el trabajo institucional".

La publicación del entrenador llegó en un clima caldeado en el que también resonaron las palabras de Ricardo Caruso Lombardi, quien el martes en su programa encendió la previa de la revancha con una dura acusación sobre el desenlace de la serie. "Desamparados hasta acá llegaste, gracias por todo pero le prometieron el ascenso a Pacífico y se lo van a dar", disparó el exentrenador, sumando más presión sobre la definición.

Castro, dio declaraciones radiales a Mza Sports, y aclaró que "hemos dado un paso importante, pero todavía no hemos conseguido nada. Ahora tenemos la posibilidad de definir la serie en nuestra casa". Para Castro "el equipo mostró personalidad ante un rival de jerarquía y en un escenario difícil con un marco de público muy importante". Ahora resta la revancha que se jugará en Alvear y puede llegar a ser un factor de presión para Pacífico sin embargo Castro señaló que "no lo interpreto como una presión adicional, sino como un privilegio. Tener la posibilidad de definir una final en nuestra casa, con nuestra gente, es algo que debemos disfrutar y capitalizar. Sabemos lo que significa Pacífico para General Alvear y la ilusión que hemos generado".