Mucho antes de convertirse en campeón del mundo, Lionel Messi repartía sus días entre la escuela y los entrenamientos en las inferiores de Newell's. En las últimas horas, una imagen de su boletín de calificaciones volvió a circular en las redes sociales y despertó curiosidad sobre cómo era el rosarino durante sus años como estudiante.

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El documento corresponde a séptimo grado de la Escuela N° 66 General Las Heras , ubicada en la zona sur de Rosario, cuando el futbolista tenía entre 12 y 13 años. Allí quedaron registradas sus calificaciones en las distintas asignaturas, con un rendimiento regular en la mayoría de ellas y una materia en la que consiguió la nota máxima.

Como si se tratara de un anticipo de lo que vendría años después, Messi obtuvo un 10 en Educación Física , su calificación más alta. El detalle no pasó inadvertido entre los usuarios de las redes sociales, que rápidamente relacionaron aquel resultado escolar con la extraordinaria carrera deportiva que construiría el argentino.

Además del sobresaliente en Educación Física, el boletín muestra que el futuro campeón del mundo también tenía un buen desempeño en las actividades artísticas. Tanto en Plástica como en Música consiguió un ocho, mientras que en las restantes asignaturas predominaban los seis.

Educación Física: 10.

Plástica: 8.

Música: 8.

Matemática: 6.

Lengua: 6.

Ciencias Sociales: 6.

Ciencias Naturales: 6.

Lengua Extranjera: 6.

Tecnología: 6.

Lejos de mostrar un mal desempeño académico, el registro refleja que Messi conseguía aprobar las distintas materias, aunque su mayor fortaleza estaba claramente vinculada con la actividad física.

El registro de calificaciones corresponde a séptimo grado, cuando Messi todavía jugaba en las divisiones inferiores de Newell's.

Cómo era Messi como alumno, según sus maestras

Andrea Sosa, quien fue su profesora de Matemática durante quinto y sexto grado, lo recordó en una entrevista con el medio brasileño Globo como un chico tranquilo, reservado y poco participativo debido a su timidez. Sin embargo, esa personalidad cambiaba cuando llegaba el recreo y aparecía una pelota de fútbol.

Por su parte, Mónica Domina, quien fue su maestra de primer grado y posteriormente subdirectora de la institución, recordó que Lionel tenía muchos amigos y que sus compañeros siempre querían jugar al fútbol con él. También reconoció que jamás imaginó que aquel pequeño alumno terminaría convirtiéndose en una figura mundial.

El vínculo que Messi mantuvo con su antigua escuela

Incluso después de alcanzar la fama internacional, el rosarino mantuvo el contacto con la institución donde cursó sus estudios primarios. En distintas oportunidades regresó al establecimiento para visitar a sus antiguas docentes y también realizó aportes que permitieron incorporar computadoras, televisores y equipos de música, además de reparar los bancos del patio donde jugaba durante los recreos.

La Escuela General Las Heras forma parte del recorrido por los lugares que marcaron la infancia del futbolista en Rosario, junto con el barrio donde creció y los clubes en los que dio sus primeros pasos con la pelota.