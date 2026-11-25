UPCN San Juan Vóley afrontará desde este jueves una etapa clave de la Superliga Argentina de Vóleibol . El equipo dirigido por Fabián Armoa disputará el Tour 3 en el Estadio Multipropósito Rosario, donde se medirá con River Plate, Ciudad Vóley y Waiwen. El plato fuerte será el clásico del viernes ante su escolta, en un choque entre los dos únicos equipos que mantienen el invicto en el campeonato.

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El conjunto sanjuanino llega como líder de la competencia con 17 puntos , producto de seis victorias consecutivas. Su principal perseguidor es Ciudad Vóley, que suma 15 unidades y también ganó sus seis encuentros . Por eso, el enfrentamiento del viernes, previsto para las 21, será determinante en la pelea por el primer puesto.

Sin embargo, antes de ese compromiso, UPCN tendrá otro desafío exigente. Este jueves, desde las 11 , abrirá su participación frente a River Plate , que ocupa el tercer lugar de la tabla con 11 puntos y cuatro triunfos en seis presentaciones.

Los Cóndores completarán su calendario el domingo, también a las 11, cuando se enfrenten con Waiwen Vóley Club , de Chubut. El equipo patagónico comparte la cuarta posición con River, aunque con tres victorias y tres derrotas.

El presente del equipo sanjuanino es sólido. En las primeras seis fechas consiguió victorias frente a Ferro, San Lorenzo, Sonder, Vélez, Boca y Monteros . En cinco de esos partidos se impuso en sets corridos, mientras que ante el conjunto tucumano debió llegar al tie-break para quedarse con el triunfo durante el Tour 2.

Con ese recorrido, UPCN buscará extender su racha positiva en Rosario y ratificar su condición de candidato. La exigencia será importante porque tendrá enfrente a tres de los equipos mejor ubicados de la clasificación, justo cuando se cierra la primera ronda de la fase regular.

El cruce con Ciudad aparece como el encuentro más atractivo de la programación. Además de tratarse de un clásico del vóley argentino, pondrá frente a frente a los dos equipos que todavía no conocen la derrota en el torneo.

La agenda de UPCN en el Tour 3

Los tres partidos del conjunto sanjuanino se disputarán en el Estadio Multipropósito Rosario y podrán seguirse en vivo por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.

Jueves 26 de noviembre, 11: UPCN vs. River Plate.

Viernes 27 de noviembre, 21: UPCN vs. Ciudad Vóley.

Domingo 29 de noviembre, 11: UPCN vs. Waiwen Vóley Club.

Cómo está la tabla de posiciones de la Superliga

UPCN encabeza la clasificación con dos puntos de ventaja sobre Ciudad. River y Waiwen completan los primeros cuatro puestos.