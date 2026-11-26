El entrenador del Xeneize sumó un nuevo logro en su carrera y busca seguir agrandando su figura.

Boca le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura. El Xeneize estiró su racha positiva y Rodolfo Arruabarrena igualó una marca impresionante de Carlos Bianchi.

El Vasco alcanzó los 20 triunfos en cruces de eliminación directa como entrenador del Xeneize, una registro que ostentaba el Virrey en soledad desde su última etapa hace poco más de una década. Además, una particularidad: lo logró en 23 series, cinco menos que el laureado DT.

La lista de partidos es larga y comenzó en la Sudamericana 2014 ante Rosario Central. Las únicas tres derrotas fueron ante River, en esa edición del torneo continental, y en la Copa Libertadores del 2015. También ante San Lorenzo por la Supercopa Argentina 2016, que marcó el final de su primer ciclo.