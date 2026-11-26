Los Cóndores se impusieron por 3-0 en Rosario, estiraron su racha ganadora y se mantienen como únicos líderes del campeonato. Este viernes tendrán un duelo clave ante Ciudad Vóley.

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UPCN San Juan Vóley comenzó de la mejor manera su participación en el Tour 3 de la Superliga. Este jueves por la mañana, el conjunto sanjuanino derrotó a River Plate por 3-0, con parciales de 25-21, 25-20 y 25-18, y alcanzó su séptima victoria consecutiva para sostener su invicto y el liderazgo del torneo.

En el Estadio Multipropósito Invencible de Rosario, Los Cóndores mostraron autoridad frente a uno de los equipos que pelea en los primeros puestos de la tabla. Desde el comienzo, el equipo dirigido por Fabián Armoa impuso condiciones, dominó el desarrollo del encuentro y encontró en su poderío ofensivo la principal herramienta para marcar diferencias.

Una de las grandes figuras de la jornada fue el opuesto serbio Petar Premovic, quien tuvo una destacada actuación y terminó como máximo anotador del partido, con 17 puntos, producto de 16 ataques y un ace.

Con este resultado, UPCN continúa en lo más alto de la Superliga de vóley, con una campaña perfecta. Sin embargo, el desafío más importante de esta etapa llegará este viernes, cuando enfrente a Ciudad Vóley, su escolta en la clasificación.

El clásico se disputará desde las 21 horas y tendrá frente a frente a los dos equipos que llegan invictos al encuentro, en uno de los cruces más esperados del Tour 3.