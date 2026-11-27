El piloto argentino afrontará este viernes las primeras dos tandas de entrenamientos libres en el circuito de Lusail. Después de su destacado sexto puesto en Las Vegas, buscará repetir una buena actuación y sumar nuevos puntos para Alpine.

La Fórmula 1 vuelve a la actividad este viernes 27 de noviembre con el Gran Premio de Qatar y la participación de Franco Colapinto, quien buscará prolongar el buen momento que atraviesa después de su destacada actuación en Las Vegas.

El piloto argentino de Alpine tendrá por delante las primeras dos sesiones de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Lusail, escenario de la vigésima segunda y penúltima fecha del campeonato mundial de 2026.

La primera práctica comenzará a las 10:30 (hora argentina), mientras que la segunda tanda está programada para las 14. Ambas sesiones serán fundamentales para que los equipos evalúen el rendimiento de sus monoplazas y encuentren la configuración adecuada para el resto del fin de semana.

Colapinto llega con confianza luego de finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, resultado con el que igualó su mejor posición en la máxima categoría y sumó ocho puntos. De esta manera, alcanzó las 35 unidades en la temporada y buscará volver a meterse en la zona de puntos.

El cronograma de Colapinto en el GP de Qatar La actividad en Lusail continuará durante el sábado y el domingo, con la última práctica, la clasificación y la carrera principal.