San Juan tendrá este viernes 27 de noviembre una jornada calurosa, con una temperatura máxima prevista de 35°C y una mínima de 17°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana se espera algo de nubosidad, con una temperatura cercana a los 23°C y viento del sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, con 35°C y cielo parcialmente nublado. En ese período, el viento rotará al este y disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con 29°C y cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el oeste, también con velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 0% y el 10%.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.