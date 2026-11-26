Llegan los Black Shopping Days , la acción nacional impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers, y Espacio San Juan Shopping se suma con una propuesta pensada para vivirse en primera persona. Durante tres días, más de 45 marcas ofrecen sus mejores descuentos en un shopping con música, moda, gastronomía y entretenimiento. Porque en esta edición, los descuentos se viven en movimiento .

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Desde el viernes 27 y hasta el domingo 29 de noviembre, quienes visiten el shopping van a encontrar propuestas para todas las edades, todas libres y gratuitas , que convierten las compras en un plan para compartir.

Se suman a esta experiencia: Praga, Perfumería Del Pilar, Heben, Espacio M, Rapsodia, Caro Cuore, Paula Cahen D'anvers, Ona Saez, Mimo&Co, Cheeky, Arredo, Olenka "Home&Deco", Meraky, Owoko, Indiastyle / Estancias, Grisino, Kevingston, Prototype, Bowen, Sarkany, Bensimon, Ana Allende Trust, Óptica Fornés, Selú, Devré, Portsaid, Ossa, Moda Shop, 47 Street, Simmons, Compañía de Juguetes, Atomik, Magnistore, Pandora, Tecnot, Sox, Cines Multiplex, Havanna, Café Martínez, Mokka, La Burguesía, Rocco Sin TACC, El Palacio de la Milanesa, Portho y McDonald's.

19 a 21 hs | Estación Express de Asesoramiento de Imagen, a cargo de Soledad Tassi (acceso principal).

Estación Express de Asesoramiento de Imagen, a cargo de Soledad Tassi (acceso principal). 20 a 22 hs | Sunset en la terraza, con Marcos Más como DJ invitado (1er piso).

Sunset en la terraza, con Marcos Más como DJ invitado (1er piso). 22 hs | Show de King Of Banana (patio de comidas).

Domingo 29 de noviembre

19 a 21 hs | Taller para niños: "Creá tu cinta de baile + coreo". Además, Glotología: "¡Llevate tu personaje!" (patio de comidas).

Un fin de semana único

Entre beneficios, música, moda y propuestas para los más chicos, Espacio San Juan Shopping invita a toda la comunidad a pasar un fin de semana único: caminar, descubrir, compartir una charla, disfrutar de un show, tomar algo con amigos y aprovechar los descuentos de las marcas que más gustan.

Para enterarse de todas las novedades de los Black Shopping Days, y de todo lo que pasa en el shopping, hay que seguir a Espacio San Juan Shopping en Instagram: @espaciosanjuanshopping.

Black Shopping Days. Descuentos que se viven en movimiento.

Del 27 al 29 de noviembre, en Espacio San Juan Shopping.